Kreften ga henne et nytt perspektiv: – Må tenke annerledes

Tuva Fellmann (34) fikk forstadier til brystkreft og måtte fjerne det ene brystet. Programlederen sier at det har gitt henne et nytt perspektiv på helsevesenet og politikk.

Det var i starten av august «Naked Attraction»-programlederen fortalte ærlig om inngrepet hun gjorde i sommer.

I et innlegg på Instagram skrev hun at det var like før sommeren at hun hadde fått forstadier til brystkreft.

Da hun gjestet TV 2s valgstudio tirsdag, sa den tidligere P3-profilen at diagnosen kom plutselig på henne.

34-åringen sier at diagnosen har ført til at hun nå tenker annerledes om helse og politikk.

KJENDISPAR: Tuva Fellman og Ronny Brede Aase har vært sammen i en årrekke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sterkeste øyeblikket

– Jeg har egentlig ikke skjønt hva folk mener når de sier sånn: helse, det satser vi på i denne valgkampen. Nå skal vi jobbe det for det. Jeg vært litt sånn: jaja, helse er bra det, sier Fellman og fortsetter:

– Men nå skjønner jeg hvor viktig det er med godt helsevern, at ting går som det skal og at det virkelig er lagt penger i det. Og så ble jeg helt sånn: Nå må jeg begynne å tenke annerledes. Nå har det kommet en ting inn i min valgsfære som jeg må beregne på en helt annen måte, sier hun.

– Hva er det sterkeste øyeblikket fra den tiden som gjør at du tenker annerledes?

– Det er å komme utrolig usikker og redd inn i et rom med masse mennesker også tar det ett sekund før du skjønner sånn: åja, her er alle ekstremt kompetente. De vet hva de snakker om, og jeg er på det tryggeste stedet i verden, og det å senke skuldrene uansett hvor redd du er og tenke: ok, det er her jeg skal være. Den følelsen var helt essensiell for meg. Det gjør at jeg tenker litt annerledes i denne valgkampen i år, sier Fellman.



Ta kroppen på alvor

Småbarnsmoren, som i oktober i fjor fikk en datter med samboeren Ronny Brede Aase (35), roste også på Instagram helsevesenet og skrev at hun er «evig takknemlig for hver eneste sykepleier, lege og spesialist jeg har truffet».

I innlegget skrev hun videre at veien til hvor hun endelig har vært på beina igjen har føltes lang.

«Jeg har jo alltid sagt at kroppen er som den er. Den er ikke plettfri og ikke nødvendigvis symmetrisk. Nå som jeg sitter her med én silikonpupp og én vanlig, så stemmer vel det ganske bra, og det er helt greit.»

Fellman oppfordret folk til å ta kroppen på alvor.

«Denne sommeren har jeg ikke svømt, men aldri har jeg vært mer takknemlig for at jeg kan gjøre det neste sommer. Er det noe jeg skal ta med meg fra alt dette, så er det at dersom det er noe med kroppen din som endrer seg, føles rart eller feil - så må du ta det på alvor».