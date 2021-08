Lundby tror «Skal vi danse» kan løse problemet – skjemmes over TV-øyeblikk

En januardag i 2009 skulle Maren Lundby og klassen hennes fremføre en ABBA-musikal i regi av skolen.

Den da 14 år gamle Lundby var klar for VM i skihopp, og visste lite om at TV 2 hadde sendt et team for å filme forestillingen der hopptalentet hadde en rolle.

– Det var ikke etter min plan, utbryter Lundby og skrattler.

På lørdag står hun igjen på scenen i årets «Skal vi danse». Hun hadde håpet at scenedebuten i 2009 var glemt for lengst.

– Nei nei nei, det var ikke frivillig. Åh, dette har jo dere film av og? Det der har jeg lagt bak meg og fortrengt, sier hun.

Likevel satte ikke debuten en stopper for underholdningsgenet til Lundby. Ved flere anledninger har hun prøvd seg utenfor hoppbakken.

Nå vil hun at dansen skal hjelpe med å løse hennes største problem.

Partneren var bekymret

For tidligere har Lundby også vist seg frem i en musikkvideo. I 2019 sang hun og spilte skuespill i det som var en promo for «Kjellas Festforestilling», der hun selv var en del av ensemblet.

– Det er moro, og jeg trives i den settingen. Det gir meg variasjon i hverdagen, for det blir mange like dager, sier hun og fortsetter:

– Jeg har drevet med hopp siden jeg var tre, og satset siden jeg var 14. Så det er greit med litt andre dager, og få litt andre impulser.

Men Lundby forteller at hun aldri har prøvd seg som danser før. Kolbu-jenten forklarer at læringskurven har vært bratt de to siste ukene før premieren.

– Jeg er helt sikker på at det er et stort forbedringspotensial. Hvis jeg virkelig går inn for det, så tror jeg det kan bli bra, forklarer hun.

Sammen med dansepartner Philip Raabe entrer hun parketten for første gang med dansen Wienervals, som er en raskere versjon av selskapsdansen vals.

– I begynnelsen var jeg bekymret, men det har gått oppover. Akkurat nå er jeg veldig fornøyd, for jeg ser en veldig fin utvikling. Om vi fortsetter som dette, så blir det bra, sier Raabe til TV 2.

– Mye å ta med seg videre

Lundby forklarer at det blir lange dager. Hver morgen starter hun med en hoppøkt, og på formiddagen venter tre timer med dansetrening.

– Det er en type trening som er annerledes enn det jeg er vant med. Jeg syns det har fungert veldig bra å kombinere det med hopptrening. Det er et fint supplement til det jeg gjør ellers, forteller hun.

26-åringen forklarer at det kan hjelpe henne med variasjon i treningen. På grunn av skadeproblemer har Lundby måttet holde seg unna hoppbakken i sommer.

– Jeg får inn andre bevegelser i treningen. Det er mye rytme, balanse og koordinasjon, noe som vi også har bruk for i hoppingen. Jeg tror det er mye likt som jeg kan ta med meg videre.

VARIASJON: Maren Lundby forteller at dansetreningen så langt har hatt en positiv effekt på treningshverdagen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun forteller at hun ikke har meldt seg på «Skal vi danse» kun for å ha det gøy.

– Jeg har gjort det for en mening, og jeg håper at det skal bringe meg lengre i hoppbakken.

Skjønner ikke hva som er galt

I fjorårssesongen tok Lundby to sølv og ett individuelt gull i VM i Oberstdorf. Men utenom dette var den preget av varierende resultater.

Lundby vant verdenscupen sammenlagt tre år på rad, men forrige sesong endte hun på en åttendeplass.

– Det er en grunn til at jeg har blitt med. Kroppen reagerer ikke som før, så da må jeg finne på noe nytt. Da tenkte jeg at det å danse er bra for meg. Jeg tror dette kan være med på å snu det for min del, forklarer 26-åringen.

– Klarer du å sette fingeren på hva som er galt?

– Det er vanskelig å si. Jeg har gjort mye av det samme i mange år, og nå må jeg tenke nytt. Det er en langsiktig plan, sier Lundby.

PROBLEM: Maren Lundby forteller at kroppen ikke reagerer som før. Derfor vil hun prøve nye metoder. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Den langsiktige planen innebærer en målrettet satsing mot OL i 2026 og VM i 2025. Men allerede til vinteren venter OL i Beijing.

– Jeg må få meg selv på rett kjøl. Det blir ikke en optimal oppkjøring nå uansett, men ved å ta dette grepet så blir det en så optimal oppkjøring som jeg kan få i år. Så får vi se hvordan det blir i OL.

– Jeg går for seieren

Men før OL i Beijing venter det noen uker med dansing, så lenge Lundby og partneren Raabe får gode nok karakterer og nok stemmer til å ta seg videre.

– Jeg skal prøve å gjøre mitt, og har troen på at jeg kan komme meg et stykke, sier hun og tenker seg litt om:

– Nei, jeg går for seieren, konkluderer hun.

Seier i Skal vi danse, eller ei. I hoppbakken er stjernen sikker på at hun vil klare å komme tilbake på topp.

– Jeg vet at mitt toppnivå er best i verden, så det handler bare om at jeg må komme tilbake dit jeg vil. Da har jeg ikke tvil om at jeg kan være med å kjempe om medaljer, sier hun.

Og det er nok hoppbakken som alltid vil være den viktigste konkurransearenaen for Lundby.

– Hvor mye hadde det betydd for deg å vinne «Skal vi danse»?

– Helt ærlig, så tror ikke jeg det betyr veldig mye. Men det hadde vært morro. Det betyr mer for meg å vinne et OL-gull enn å vinne skal vi danse. Blir jeg nummer tre eller ti her, så går det nok bra for min del. Det hadde vært verre å være nummer ti i OL, avslutter Lundby.