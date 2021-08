Smitteoppblomstring blant unge – Camilla (15) ble smittet etter fem dager på skolen

Camilla Steinsland rakk bare å gå en uke på videregående før hun ble smittet. Den siste uken har smitten blant barn og unge økt med over 20 prosent.

– Jeg har migrene, er litt kvalm og blir fort sliten, forteller Camilla Ous Steinsland (15) fra rommet sitt hjemme i Oslo.

Her må hun sitte isolert i ni dager etter at hun mandag testet positivt for koronaviruset.

– Det er ganske kjipt å være helt alene inne på rommet hele tiden. Alle måltider alene og stengt dør, forteller 15-åringen til TV 2.

Den siste uken har smitten i Norge økt med hele 20 prosent, skriver FHI i sin ukerapport. Mest smitte er det i aldersgruppen 13-19 år.

Tok to negative tester

Camilla har akkurat begynt i første klasse på Oslo katedralskole. Fredag deltok hun på et fadderarrangement i en park sammen med flere av de nye klassekameratene.

– Vi har jo hele tiden vært veldig forsiktige, så eg var egentlig ikke redd for å bli smittet på fadderfesten. Men vi var jo mange og stod ganske tett, sier Steinsland.

Lørdag fikk hun beskjed om at det var smitte på trinnet og tok derfor en hurtigtest. Den første testen var negativ, og også på søndagen testet 15 åringen negativt.

ISOLASJONSSELFIE: De neste ni dagene må Camilla sitte i isolasjon hjemme hos sine fullvaksinerte foreldre.. Foto: Privat

– Veldig frustrerende

På mandag begynte Camilla å føle seg uggen og tok derfor en tredje test. Da fikk hun svaret hun hadde fryktet. Testen var positiv.

– Jeg hadde håpet at vi var ferdig med dette siden det er grønt nivå og sånt, men sånn ble det visst ikke, sier Steinsland.

Hun er ikke overrasket over at smitten øker blant skoleelever, men hadde håpet at hun selv skulle slippe unna.

– Jeg har jo tenkt at det kom til å bli en del smitte blant oss unge, men det er fortsatt veldig frustrerende. Man blir sur på seg selv for å ha blitt smittet, selv om jeg vet at jeg ikke har gjort noe galt.

Mange uvaksinerte

I den ferske ukesrapporten fra FHI kommer det frem at smitten i aldersgruppen 13-19 har økt med 23 prosent.

Mange av ungdommene i denne aldersgruppen har foreløpig ikke fått tilbud om vaksine.

Forrige uke ble det bestemt at 16- og 17-åringer skal få tilbud om koronavaksine. Disse ungdommene vil få tilbud om vaksine etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinerte.

– FHI har kommet med faglig råd om at det er bra for den enkelte i denne aldersgruppen å bli beskyttet mot smitte. Det har også en fordel med tanke på å hindre videre spredning i samfunnet, sier helseminister Bent Høie.

Ny anbefaling om kort tid

FHI vurderer nå om også barn mellom 12 og 15 år skal få tilbud om vaksine.

– Anbefalingen vår vil bli sendt til regjeringen om ganske kort tid. Så er det opp til regjeringen å ta stilling til den, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Bukhold sier at FHIs anbefaling vil si noe om vurderingen av hvilken nytte barna vil ha av vaksinen, opp mot risikoen for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte.

VANKELIG: Bukholm sier at det er vanskelig å vurdere hvorvidt vaksinen skal anbefales til de over 12 år. Foto: Berit Roald

– Vektingen er vanskelig og kunnskapsgrunnlaget er fremdeles ganske skjørt og lite. I tillegg er det også vurdering av hvilken samfunnseffekt vi vil få av å vaksinere barn, sier Bukholm.

I USA er 12 millioner ungdommer i alderen 12–17 år vaksinert med første dose og 9 millioner med andre dose av denne vaksinen.

Ikke overrasket

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc er ikke overasket over at smitten har økt blant barn og unge etter skolestart.

– Målet var at alle barn og unge skulle få mulighet til å starte på grønt nivå og få en så normalt skolehverdag som mulig. Det er derfor ikke overraskende at smitten øker, men det mener vi er verdt det, sier Korkunc.

– Vi ser at smitten øker spesielt blant de unge. Er det ikke viktig å få en avklaring på om vaksinen skal tilbys til de under 16 år?

– Det er det, og det jobber vi med. En avklaring på dette er ikke veldig langt unna, sier Korkunc.

Han understreker at det uansett ikke vil være aktuelt å vaksinere denne gruppen før 16 og 17 åringene har blitt vaksinert.

Testregime

15 år gamle Camilla ser frem til å komme ut av koronaisolasjonen om ni døgn.

– Det er jo nå i første klasse jeg skal bli kjent med folk på skolen og få nye venner, så det blir fint å bli ferdig med dette, sier hun til TV 2.

Camilla er glad for at hun har fått utdelt hurtigtester fra skolen og at man kan teste seg ut av karantene med det nye testsystemet fra helsemyndighetene.

– Det har jo fungert så langt, slik at folk kan være på skolen og slipper alle disse karantenene som vi opplevde i fjor. Sånn sett er det jo bra å vite at jeg ikke har satt så mange andre i karantene siden jeg fant det ut raskt, sier Steinsland.