Mayoo Indiran (31) avslører ny kjæreste

Dagen før 14 norske kjendiser ble sendt til Setnesmoen leir for å frivillig delta i Dag Otto Lauritzens strenge militærregime, kunne TV-personligheten Mayoo Indiran røpe at han ikke lenger er singel.

31-åringen, som neste år blir å se på skjermen iført militæruniform, kunne fortelle at han har gått opp en del «kjærestekilo» i løpet av sommeren.

– Vanligvis pleier jeg å ligge på en fettprosent som er under fem, men i år har det gått helt motsatt. Jeg har møtt ei jente og blitt forelsket, sier han til TV 2 under presselanseringen på Dombås.

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.

REKRUTT: Mayoo Indiran er én av 14 kjendiser som skal kjempe om å bli kompanijeger. Foto: Matti Bernitz

Indiran ble først kjent for det norske folk da han i 2016 deltok på Paradise Hotel. Siden den tid har han vært å se i TV 2-programmet og Gullrutenvinneren Sofa – sammen med bestekompisen Abubakar Hussain, bedre kjent som Abu.

31-åringen fra Stovner forteller at han møtte sin utkårede en vårdag i mai.

– Vi møttes gjennom en felles venninne. Fra vi begynte å henge sammen, har vi vært sammen nesten hver dag, forklarer den nyforelskede kompanirekrutten.

Mens han nå – forhåpentligvis – skal være borte i en hel måned, håper han at kjæresten sitter hjemme og gråter av savn.

– Jeg håper jeg ikke får tid til å savne henne. Men jeg håper at hun får masse tid til å savne meg. Og at hun sitter og gråter hjemme. Bekreftelse, er ikke det viktig?, sier Indiran – etterfulgt av en lur latter.

Sammen med 13 andre kjendiser skal Indiran kjempe med nebb og klør om å komme til topps i det populære realityprogrammet.

Denne sesongens Kompani Lauritzen-deltakere er: Jan Tore Kjær, Lydia Gieselmann, Tone Damli, Dennis Siva Lie, Daniel Franck, Daniel Kvammen, Marius Skjelbæk, Emilie Stordalen, Rikke Isaksen, Espen PA Lervaag, Mayoo Indiran, Ruben Markussen, Emilie Nereng og Emilie Enger Mehl.