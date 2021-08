Zuccarello mener motstanderen kommer med et kanonlag: – Det blir tøft

Mats Zuccarello er i Norge for å ta det norske landslaget til OL. Det tror han blir en tøff oppgave.

– Før forrige kvalifisering var vi kanskje store favoritter, men nå er det helt åpent, sier Zuccarello.

Savnet av den norske profilen har vært stort de siste årene. Han har ikke spilt en landskamp siden 2018, men nå er han tilbake og det kan være avgjørende for Norges sjanser til å ta seg til OL i Beijing i 2022.

Torsdag starter den TV 2-sendte kvalifiseringen fra Jordal Amfi. Sør-Korea, Norge, Slovenia og Danmark skal kjempe om én plass i de olympiske lekene.

Den norske profilen tror Slovenia og Danmark blir Norges to største konkurrenter i kvalifiseringen.

Slovensk superstjerne

Han trekker fram den slovenske superstjernen Anže Kopitar som spilleren som virkelig gjør Slovenia til en utfordrer.

– Kopitar er en av de største stjernene i NHL. Han er god på alt. Han har størrelse, blikket og et godt skudd. Slovenia er heldige der, for å si det sånn, sier Zuccarello og smiler.

Den norske profilen klarer ikke å bestemme seg for hvilket lag han ser på som den aller største favoritten før kvalifiseringen.

– Danmark har et kanonlag. Det har Slovenia også. Sør-Korea vet jeg ikke nok om, oppsummerer han.

33-åringen fikk ikke være med i forrige OL, da landslaget spilte seg fram til kvartfinale i Pyeongchang. Privat eide NHL og Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF kom ikke til enighet om betingelsene for NHL-stjernenes deltagelse.

Syv år er det siden han var med i sitt andre OL. For Zuccarello vil det bety mye å få oppleve det en tredje gang.

– Det å få spille i OL er noe av det største en hockeyspiller kan gjøre. Det hadde vært veldig kult å få være med en gang til, før jeg kanskje ikke har flere muligheter igjen, sier han.

SPENT: Landslagssjef Petter Thoresen kjenner på nerver før OL-kvalifiseringen. Foto: Tore Meek / NTB

"Sommerfugler i magen"

Landslagssjef Petter Thoresen deltok i fem OL som spiller. Han ledet også det norske laget som tok seg til kvartfinale i Pyeongchang.

Den rutinerte treneren drømmer om å få oppleve det en gang til.

– Jeg begynner å få sommerfugler i magen. Det er en stor turnering for oss. Jeg ønsker av hele mitt hjerte at disse norske spillerne skal få oppleve det samme. Det ligger mye i potten. Vi er spente. Vi vet at det blir tøft, sier han.

I likhet med Zuccarello og de fleste andre tror Thoresen at Slovenia og Danmark blir de største konkurrentene.

Thoresen har et håp om at alt avgjøres søndag.

– Til søndag skal vi ha skaffet oss den situasjonen at vi skal spille finale mot Danmark. sier han.

Sendeplan:

Torsdag 26. august kl. 14.55: Danmark - Slovenia (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Torsdag 26. august kl. 18.30: Korea - Norge (TV 2 Zebra/TV 2 Play)

Fredag 27. august kl. 16.55: Danmark - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Fredag 27. august kl. 20.30: Norge - Slovenia (TV 2 Zebra/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 11.55: Slovenia - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 15.30: Norge - Danmark (TV 2 Zebra/TV 2 Play)