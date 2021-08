Over 1000 evakuert i luftbroen som Norge deltar i

Totalt er over 82.000 evakuert etter at Taliban overtok makten.

Den multinasjonale luftbroen som Norge deltar i, har onsdag evakuert over 1000 personer fra 15 land.

De militære C-17 transportflyene spiller en svært sentral rolle i den krevende evakueringsoperasjonen etter Talibans maktovertakelse i Afghanistan. De strategiske transportflyene har langt større kapasitet enn Hercules-fly.

Menneskemengder venter utenfior flyplassen i Kabul onsdag. Foto: Twitter/david_martinon/Reuters/NTB

Ifølge Det hvite hus har USA siden 14. august evakuert og tilrettelagt evakueringen av om lag 82.300 mennesker på amerikanske militærfly og fly fra sine samarbeidspartnere.

– Fullført tolv oppdrag

– Norge deltar i en multinasjonal luftbro, hovedsakelig med C-17 flymaskiner, som Norge har avtale om å bruke sammen med andre allierte og partnerland, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tirsdag kveld under regjeringens pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan.

Dette er det norske bidraget i evakueringsoperasjonen som pågår. Foto: Grafikk/TV 2

C-17-flyene går i skytteltrafikk mellom Kabul og Georgias hovedstad Tbilisi. Der går passasjerene gjennom et transittanlegg før de sendes videre med sivile chartrede fly.

I overkant av 20 afghanske barn var tirsdag evakuert til Norge, mange av dem er under fem år, ifølge justisminister Monica Mæland (H).

– Det omfatter blant annet lokalt ansatte ved den norske ambassaden i Kabul, familie til norske borgere og enslige barn, sa Mæland tirsdag.

Onsdag morgen kom to nye fly med passasjerer fra Afghanistan til Gardermoen. De hadde med til sammen 278 mennesker. Norge har nå totalt evakuert 652 personer fordelt på ni flyvninger til Oslo.

En amerikansk soldat hjelper en dame om bord på et fly i Kabul tirsdag. Foto: Taylor Crul/U.S. Air Force/AP/NTB

Norge er deleier i tre C-17 Globemaster III, som driftes av den flernasjonale luftvingen «Strategic Airlift Capability Heavy Airlift Wing» (SAC HAW) på Pápa Air Base i Ungarn.

Talspersonen Livia Majercsik bekrefter til TV 2 at luftvingen utfører evakueringsoppdrag på vegne av medlemslandene. Det er 12 ulike nasjoner inkludert Norge som samarbeider og er deleier i denne kapasiteten.

– Frem til i dag har vi fullført tolv oppdrag og evakuert over 1000 mennesker, sier Majercsik til TV 2 onsdag.

Hun legger til at hun av hensyn til operasjonssikkerheten ikke kan gi ytterligere detaljer om oppdragene, og henviser til norske instanser.

19.000 det siste døgnet

Besetningene er multinasjonale, og Norge bidrar med personell på noen av disse flyvningene. Luftforsvaret har opplyst til TV 2 at Norge har 18 stillinger i SAC HAW.

Et C-17 fra det multinasjonale HAW-programmet på Schipol Foto: Koen Van Weel/ANP/NTB

Det siste døgnet har de internasjonale styrkene i Afghanistan evakuert 19.000 mennesker ut fra flyplassen i Kabul, opplyser Det hvite hus.

I en nyhetsoppdatering onsdag ettermiddag opplyser Det hvite hus i Washington at 42 amerikanske militærfly har fraktet ut om lag 11.200 personer.

48 fly fra den internasjonale koalisjonsstyrken har evakuert 7.800 mennesker i løpet av ett døgn, fra natt til tirsdag og frem til natt til onsdag.

Siden slutten av juli er i alt 87.900 mennesker blitt evakuert.

Evakueringen fra Kabul er inne i siste fase. Over 10.000 var onsdag fortsatt samlet ved flyplassen i Kabul i Afghanistan i håp om å komme seg ut av landet, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

En og en halv uke etter at Taliban tok kontroll over hovedstaden Kabul, har vestlige stater trappet opp evakueringen av egne borgere og afghanere som risikerer forfølgelse.

En canadisk soldat går gjennom et kontrollpunkt ved flyplassen i Kabul. Foto: Victor Mancilla/U.S. Marine Corps/ AP/NTB

Videobilder viser en stor folkemengde utenfor flyplassen onsdag. Som følge av den kaotiske situasjonen ved inngangene har flere land begynt å frakte folk fra andre steder i byen til flyplassen.

Forlenger ikke frist

USAs president Joe Biden har sagt at han vil holde seg til evakueringsfristen som er satt til 31. august.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab sier onsdag at de skal bruke hver time de kommende døgnene. Frankrike planlegger å avbryte evakueringen torsdag, mens Tyskland har åpnet for at det kan skje allerede onsdag.

Flere land har uttalt at de ikke vil bli ferdig med evakueringene innen fristen, blant dem Storbritannia og Tyskland. Både Norge og flere andre europeiske land har sagt at fristen bør utsettes. (TV 2/NTB)