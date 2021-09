Julio Kopseng (44) etterforskes – anklaget for ny voldtekt

Den tidligere danseren er allerede dømt til lovens strengeste straff for grove voldtekter og mishandling. Nå er 44-åringen under etterforskning igjen, anklaget for en påstått voldtekt for 12 år siden.

Det opplyser politiadvokat Henrik Rådal til TV 2.

Han bekrefter at den påståtte voldtekten fra 2009 er under etterforskning, og at de derfor ønsker å være sparsommelige med hvilke opplysninger de går ut med.

Etter det TV 2 kjenner til, ble anmeldelsen levert før sommeren, men Kopseng skal så langt ikke ha vært i politiavhør om saken.

– Kopseng oppfatter at pressen har forhåndsdømt ham i forbindelse med tidligere saker tidligere , og har derfor ingen kommentarer til denne saken på nåværende tidspunkt. Dette er også av hensyn til etterforskningen i saken, skriver 44-åringens forsvarer, advokat Heidi Reisvang, i en e-post til TV 2.

– Ønsker å fortelle sin historie

Det er Trine Rjukan som er bistandsadvokat for kvinnen som nå har anmeldt Kopseng. Hun har representert flere av de fornærmede i sakene mot den tidligere danseren.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene, men det er riktig at forholdet ligger noen år tilbake i tid.

– Hvorfor er det anmeldt først nå?

– Som for veldig mange andre har det vært vanskelig for henne å tørre å anmelde saken. Det er en prosess som tar tid, og nå har hun landet på at hun ønsker å fortelle sin historie til politiet.

– Hvor står saken nå?

– Vi har fått beskjed om at politiet avventer svar på om han ønsker å la seg avhøre.

– Jeg tenker at dersom han hevder sin uskyld, så ville det vært naturlig for ham å ønske å forklare seg så raskt som mulig for å få svare på anklagene, sier Rjukan.

Kunne ikke få mer straff

– Kopseng er allerede dømt til lovens strengeste straff. Hva får din klient ut av dette?

– Det som er viktig, er at hver og en sak er unik for den det gjelder. Politiet er nødt til å ta på alvor de anmeldelsene som kommer inn og etterforske dem så langt det lar seg gjøre.

Kopseng soner en straff på 21 års forvaring etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt mot 18 kvinner, ett voldtektsforsøk og for grov mishandling mot sin tidligere samboer.

«Kopseng har opptrådt beregnende og kynisk overfor sårbare personer», heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

I 2019 ble han funnet skyldig i ytterligere to voldtekter som fant sted i 2006 og 2012. Fordi Kopseng ikke kunne få mer straff enn den han allerede er idømt, ble det ikke utmålt straff i lagmannsretten.