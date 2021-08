Smykkestrid i valgkampen: – Dette er misbruk av det kristne korset!

Jacobsen viste fram smykkekorset til TV 2 utenfor Demokratenes valgbod på Karl Johan mandag.

– Det er et kors som symboliserer sammensmeltingen mellom «Åsatru» og kristendommen. På dette korset har du Tors Hammer og Fenrisulven, og det kristne korset i ett. Jeg synes det er et godt symbol, sa Jacobsen.

Korset kjøpte han på Vikingmuseet i Lofoten på valgkamp i sommer. De mytiske figurene fra førkristne tid og korset symboliserer den norske kulturkristendommen, fortalte Jacobsen.

Men KrF-statsråd Knut Arild Hareide tar sterk avstand fra Jacobsens smykkesymbolikk.

– Jeg synes det er skremmende at en bruker den type symbol nå i en valgkamp. Vi vet jo at dette er symboler som høyreradikale miljø har brukt tidligere, og bruker nå. Jeg reagerer på det også fordi dette har ikke noe med det kristne korset og den kristne tro jeg å gjøre, og derfor så synes jeg det er veldig leit, sier Hareide til TV 2.

Berg i strupen på Jacobsen

MDGs toppkandidat i Oslo, Lan Marie Berg, reagerer både på smykket og slagordene i Demokratenes valgbod om at «Hvite Liv Teller», «Vekk med klimahysteriet» og «Stopp folkevandringen til Norge».

Toppkandidat i Oslo for MDG, Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg synes det er ganske spesielt å høre ham snakke om det korset, og også det at vi ser at de går rundt med t-skjorter som sier at norske liv teller, og sprer konspirasjonsteorier om at det pågår folkevandringer til Norge. Det synes jeg er veldig skremmende at et så navlebeskuende og fremmedfiendtlig parti kan komme inn på Stortinget, så det må vi ta til motmæle mot, sier Berg.

– Bør man ikke bare respektere at de har sitt syn?

– Jeg tenker at jeg vi skal være forsiktige med bestemme hva andre politikere skal ha på seg, men samtidig så må vi også sørge for at vi har en god og kunnskapsbasert debatt her i Norge, og jeg opplever at Demokratene sprer både konspirasjonsteorier, klimafornektelse og fremmedfrykt, og det er noe som vi må ta til motmæle mot, gjentar hun.

Ikke kristne verdier

Hareide tror mange kristne reagerer på samme måte som ham.

– Jeg opplever at dette er et misbruk av det kristne korset. Her tar de inn et budskap som ikke har noe med den kristne troen å gjøre, og derfor så liker jeg ikke dette.

Den tidligere partilederen mener Jacobsens symbolbruk er ekskluderende for personer med en annen kulturbakgrunn enn den norske, og dermed i strid med kristne verdier.

– Jeg tenker at den kristne troen ikke har noe ekskluderende ved seg, og ikke peker ikke på noen mennesker fremfor andre, og derfor reagerer jeg på nettopp bruken av korset på denne måten, sier Hareide.

– Ikke ukristelig

Jacobsen var onsdag opptatt av valgkamp, men skriver i en tekstmelding at korset handler om den norske folkesjelen og nasjonal identitet, og at det ikke er noe ukristelig ved det.

– Frykt ikke, jeg er 100 prosent kristen, skriver han på sin hjemmeside.

Geir Ugland Jacobsen, leder for Demokratene, med nytt smykke. FOTO: Jonas Been Henriksen Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Førkristne ritualer, myter, sagn og skikkelser kommer ikke i konflikt med den kristne tro i det hele tatt, skriver han.

– Jeg fortsetter naturligvis å bære korset. Det er godt begrunnet i den norske kulturarven og vår folkesjel. Hvis noen allikevel velger å så tvil om mitt religiøse ståsted, så har de trolig politiske hensikter med det, sier partilederen.

– Høyreradikale populister

Forsker Cathrine Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo bekrefter at Demokratene ikke er alene om denne typen symbolikk.

– Vi ser mange høyreradikale partier i Europa som gjerne blander kristne symboler med førkristne og førkatolske symboler for å gjøre nasjonalismen tykkere. Det vil si at de gjerne vil ekskludere spesielt borgere med muslimsk minoritetsbakgrunn i sin politikk.

Cathrine Thorleifsson er forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo Foto: Aage Aune / TV 2

Smykket er en trend blant høyreradikale, sier hun.

– Det er jo en blanding både av et kristent symbol, og et førkristent norrønt symbol, og det er ikke uvanlig for høyreradikale partier å blande disse to for å fremme at de er beskyttere av den såkalte kristne kulturarven, sier Thorleifsson.

– Nå plasserer Jacobsen selv Demokratene i sentrum?

– Ja, på visse politikk politiske felt kan man jo være i sentrum, når det gjelder økonomisk politikk, næringspolitikk eller andre tema. Men når vi ser på dette med identitet, kulturarv og nasjonal identitet, så er det absolutt et populistisk høyreradikalt parti, sier hun.

Nasjonalisme

Forskeren er ekspert på ytre høyre, radikalisering, nasjonalisme, migrasjon, rasisme og tilhørighet. På bakgrunn av Demokratenes partiprogram og bruk av symboler og retorikk gjør at hun plasserer partiet på ytre høyresiden.

– Demokratene tilhører en partifamilie som omtales som høyreradikale, og det er fordi de kombinerer ekskluderende nasjonalisme med støtte til strengere straffer. De har også populistiske trekk, de fremmer seg selv som beskyttere av en nasjon som angiver da er truet av innvandring fra muslimske majoritetsland.

– Er det budskapet han kommer med farlig?

– Det vil jeg ikke nødvendigvis si. Det er mange politiske partier som kan benytte seg av symboler i politiske kampanjer. Men det er farlig hvis du kombinerer det med veldig skarpe fiendebilder som retter seg spesielt mot minoriteter og migranter.

Dette finnes det eksempler på fra andre europeiske land på at høyreradikale krefter svekker demokratiet, sier hun.

– Vi har sett i Italia og Ungarn, hvordan politikere som hevder at de beskytter den kristne nasjonen, kombinerer dette med skarpe fiendebilder av muslimske minoriteter, og hvordan den kombinasjonen kan være polariserende, og på sikt også svekke demokratiet.