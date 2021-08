Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. På nyere biler, for eksempel BMW, er nå servicehistorikken lagret digitalt og ikke i en gammeldags servicebok, med stempler.

Dersom man kjøper en bruktbil som har dette, nekter verkstedene å levere ut servicehistorikken fra tidligere eier, på grunn av GDPR-direktivet.

Dette gjør det jo skikkelig vrient å følge bilens servicehistorikk. Hvordan skal man forholde seg til dette?

Benny svarer:

Heisann! Ja – dette er en aktuell problemstilling. Jeg føler innimellom at jeg gjentar meg selv til det kjedsommelige med mitt mas om å sjekke bilens servicehistorikk. Jeg mener serviceheftet er – eller skal jeg nå si var – et viktig verdidokument den dagen bilen skal byttes inn eller selges.

Den enkel og grei å slå opp i når man ser på en bruktbil. Samtidig som den sier mye om bilens tidligere «liv».

Er alle servicene fulgt til punkt og prikke på eksakt riktig dato og kilometerstand, eller til og med litt før intervallet – ja da tyder mye på at bilen har hatt en forsiktig og nøye eier som har tatt godt vare på den. Det er jo slike bruktbiler vi aller vil helst vil kjøpe.

Servicehistorikken skal følge bilen enten den er i et hefte, eller som på en del nyere biler – lagret i bilens infotainment-system. Dette skal gjøres enten service er tatt på merkeverksted, eller hos en frittstående kjede.

På BMW som ditt spørsmål konkret handler om, finnes en egen portal/løsning som frittstående verksteder skal logge seg inn på for å registrere utført service.

Helt generelt vil jeg jeg likevel oppfordre til å sjekke ut dette på forhånd om man har en bil hvor dette lagres digitalt. At det faktisk blir gjort/lar seg gjøre. Vi er kjent med at det har forekommet enkelte glipper her.

Det er også viktig å sjekke når man henter bilen fra service, at det er gjort. Det kan jo glemmes, på samme måte som man glemmer å stemple serviceheftet. Som nevnt, det er viktig å ha orden på dette. Det er et verdibevis.

Er man usikker på hvordan og hvor dette er lagret og hvor man kan finne det, så ikke nøl med å kontakte en forhandler. De vil garantert kunne hjelpe. Vi har fått henvendelser fra flere som synes dette er litt "skummelt", nytt og ukjent. Ikke alle er like komfortable med det digitale skiftet.

I prinsippet skal dette være akkurat som før, bare at servicehistorikken, med kilometerstand og dato på utført service, nå finnes på en skjerm og ikke i et hefte.

Men utskrifter av spesifiserte service-fakturaer får man ikke uten tidligere eiers samtykke. Det stoppes av GDPR-direktivet, som svært kort fortalt skal ivareta personvernet.

Jeg håper dette var oppklarende!

