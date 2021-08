Foreldrene prøvde å drepe henne med hjemmelaget bombe – nå svømmer «mirakeljenta» for medalje

Haven Shepherd var bare 14 måneder gammel da foreldrene festet en selvmordsbombe til kroppen og holdt henne i armene mellom seg i Vietnam.

De hadde fått henne i et utenomekteskapelig forhold, og bestemte seg for at om de ikke alle tre fikk være sammen, så skulle alle dø, skriver The People.

Foreldrene mistet livet i eksplosjonen, men Haven Shepherd overlevde på mirakuløst vis, selv om begge beina måtte amputeres på grunn av de alvorlige skadene hun pådro seg.

I et intervju med The People forteller Haven Shepherd at ambulansepersonellet og sykehusansatte i Vietnam senere har fortalt at hun ble kastet flere meter opp i luften etter den voldsomme bombeeksplosjonen.

– Det er et liv jeg aldri levde. Jeg husker det ikke. Jeg mistet bare beina, jeg kunne ha mistet livet mitt, sier hun til medier i Tokyo, ifølge Marca.

I Paralympics representerer Haven Shepherd Team USA, og vil svømme både 100 meter og 200 meter medley. Målet er medalje.

Takker adoptivforeldrene

For bare seks måneder etter at hun mistet sine biologiske foreldre i selvmordsbomben, ble hun adoptert bort til Shelly og Rob Shepherd. Det ga henne et nytt liv og en ny sjanse i Kartago, Missouri, USA.

ADOPTIVFORELDRE: Haven Shepherd (i midten) sammen med sine adoptivforeldre. Foto: Eddie Pells

I USA vokste hun opp med fire eldre søstre og to brødre.

– Jeg er veldig takknemlig for at de reddet meg. Foreldrene mine ga meg verden, erkjenner hun.

Og:

– Jeg har alltid spøkt med brødrene mine om at jeg er mirakeljenta. Jeg er mamma og pappas favoritt, ler hun.

Det å bruke humor har alltid vært et av Haven Shepherds kjennetegn.

– Du må alltid se det positive i livet. Jeg vet at jeg fikk et veldig dårlig utgangspunkt i livet, men jeg fikk en ny sjanse. Jeg aksepterte at jeg er unik, og det har utgjort en forskjell i livet mitt. Det handler bare om å godta tingene som de er, og som du ikke kan forandre på. Og forandre de tingene som er mulig, forteller hun til ulike medier i Tokyo.

Vil prestere og ha det gøy

13 år gammel bestemte hun seg for å bli en paralympisk utøver. Fem år senere med store mengder trening, ofte to ganger til dagen, oppnådde hun målet sitt.

– Om du har tro på deg selv, så kan du klare alt, sier «mirakeljenta», som naturligvis er lysten på medalje i Paralympics, men sier at hun først og fremst er på plass i Tokyo for å ha det gøy.

– Dersom jeg kan reise fra Tokyo med hodet hevet og er fornøyd med egne prestasjoner, så er det like mye verdt som en gullmedalje, konstaterer Haven Shepherd.