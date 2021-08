Alle fryktet det verste da Santosh (35) falt om under breddekamp

SANDNES (TV 2): Et brennhett lokaloppgjør i Rogaland ble plutselig langt mer dramatisk enn planlagt.

Det var under 7. divisjonskampen mellom Sandnes Ulf 3 og Fiskå mandag kveld at det plutselig gikk galt et drøyt kvarter før slutt.

På en innoverskrudd corner skulle Santosh Velguekar gjøre noe han har gjort «tusen» ganger før: Pannebraske ballen vekk fra farlig område fra sin posisjon ved første stolpe.

Det klarte han. Men like etter gikk han rett i bakken.

KAMPSTOPP: Hendelsen gjorde sterkt inntrykk på begge lag. I bakgrunnen fraktes Santosh bort av ambulansepersonell. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Dommeren blåste av kampen umiddelbart.

Bevisstløs i ett kvarter

Sjokkerte med- og motspillere fikk lagt Ulf-spilleren i stabilt sideleie. Omsider kom ambulansen og fikk fraktet 35-åringen til sykehuset.

Santosh var bevisstløs i over femten minutter.

Se video av den dramatiske hendelsen øverst i saken!

Fiskå-spiller Fredrik Krumsvik var sterkt preget etter hendelsen.

– Det er skummelt. Det er ikke kjekt. Han traff ballen oppe på hodet, og bare «blacket» helt ut. Det er ikke ofte slike ting skjer, så man vet ikke hvordan man skal reagere. Det var bra ambulansen var her på fem minutter, forklarte Fiskå-spilleren.

– Ekkelt

– Jeg husker ingenting. Hadde jeg gjort det, hadde jeg fortalt deg alt, humrer Santosh når TV 2 møter ham i sitt hjem dagen derpå.

Santosh forteller videre at han er ved godt mot, men at den ekle opplevelsen definitivt har satt sine spor.

HELDIG: Santosh Velguekar er sjeleglad det ikke gikk verre. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Han reagerer ekstra sterkt på spesielt én ting når TV 2 viser ham videoen fra dagen i forveien:

– Det er rart og ekkelt å se folk ta seg til hodet. Kjæresten min var der også, og sa at jeg var helt borte. Ingen sa noen ting, og kampen ble blåst av, forklarer han, før han fortsetter:

Gir seg ikke

– I ambulansen husker jeg at jeg våknet og kom til meg selv igjen. Jeg begynte så smått å snakke med sykepleieren.

Vel framme på sykehuset forsikret han familien om tilstanden sin ved å sende en selfie:

Foto: Privat

– Det er ekstremt skummelt å tenke tilbake på, og jeg er ekstremt takknemlig for at gutta var så tidlig oppmerksomme på hva som skjedde. Kjæresten min som var der var veldig redd. Jeg hadde aldri trodd noe som dette skulle skje.

På sykehuset forklarte legene at ballen må ha truffet hjernen på et svært sensitivt sted som koblet hjernen ut for en stund.

– Men nå er alt fint. Legene sier det er gått fint. Ingen skader, sier han.

TAKKNEMLIG: Datteren Saga er glad alt gikk fint med pappa. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Og derfor er han også tydelig på spørsmål om hendelsen vil stoppe ham i å fortsette med fotball:

– Jeg skal tilbake! Jeg skal tilbake, for fotball er min lidenskap, avslutter han.