Kraftige reaksjoner på skitoppens melding til TV 2

Det har kokt voldsomt i det lille miljøet rundt vår gamle paradegren den siste uka.

Det startet forrige tirsdag da TV 2 fortalte nyheten om at Alexander Stöckl hadde skrevet et brev til Skiforbundets generalsekretær, Ingvild Bretten Berg.

I brevet krevde alle ansatte i forbundets hoppavdeling at sportssjef Clas Brede Bråthen skulle få forlenget siden avtale etter 17 år i jobben.

Men Bretten Berg svarte da følgende på kravet i en melding til TV 2.

– Hoppkomiteen, skipresidenten og generalsekretæren står samlet, og er enige om at Clas Brede Bråthen ikke tilbys ny kontrakt, skrev Berg til TV 2.

Dette var i flere dager den eneste offisielle uttalelsen Skiforbundet henviste til i den betente konflikten. Også overfor andre medier som VG, NRK, og Dagbladet.

Skapte harme

TV 2 vet at denne uttalelsen skapte stor irritasjon og harme hos flere av hoppkomiteens seks medlemmer. Flere av komiteens medlemmer bekrefter nå til TV 2 at dette ikke stemte. Komiteen stod ikke samlet bak denne beslutningen.

Og dette har de også gitt klart uttrykk for til flere av de som hadde skrevet under brevet med krav om å få beholde Clas Brede Bråthen i sportssjefjobben. Flere av medlemmene i hoppkomiteen mener dette skapte et feil inntrykk av hvor partene stod i saken. Og komiteen har brukt mye tid den siste uka på å gjenvinne tilliten til de ansatte på hoppavdelingen, både i formelle og uformelle sammenhenger.

Etter det TV 2 erfarer ble meldingen Bretten Berg sendte TV 2 forelagt hoppkomiteen rundt 15 minutter før saken ble publisert. Dermed rakk de ikke å komme med sine innsigelser.

Ingvild Bretten Berg er forelagt informasjonen TV 2 sitter på. Og vi sendte generalsekretæren følgende spørsmål angående hennes første uttalelse i saken.

– Hva tenker Skiforbundet om at dette er blitt oppfattet som desinformasjon av medlemmer i hoppkomiteen?

Etter et drøyt døgns betenkningstid, går Bretten Berg tilbake på det hun hevdet i sin første melding til TV 2.

– I forkant av at jeg svarte TV2, hadde jeg selvsagt dialog med hoppkomiteens leder. På tidspunktet for oversendelse, var det klart at hoppkomiteens leder ikke kunne stille seg bak en forlengelse av kontrakten til Bråthen, skriver Bretten Berg i en e-post, sendt via kommunikasjonssjef Espen Graff.

– Rotete og klønete

TV 2 sportskommentator Mina Finstad Berg er lite imponert over måten saken er håndtert på.

– Dette er nok et eksempel på dårlig kommunikasjon i denne saken. For utenforstående fremstår håndteringen av hele denne saken veldig rotete og klønete, sier Finstad Berg.

– I slike saker er det ekstremt viktig å hele tiden være ryddig slik at uklar kommunikasjon ikke bidrar til at situasjonen tilspisser seg eller at partens tillit til hverandre svekkes enda mer.

Den siste uka har hoppkomiteen hatt møter med toppledelsen i Skiforbundet, parallelt med at de har hatt innledende møter med Alexander Stöckl og de andre brevskriverne.

De har prøvd å samle folk med et utgangspunkt som var nesten helt umulig.

I møtene med toppledelsen har komiteen fått mer informasjon om hva Skiforbundet bygger sin mistillit rundt Bråthen på. To av kildene TV 2 har snakket med forteller at dette har vært med å nyansere bildet av Bråthen noe. Og at støtten per i dag ikke er like stor som den var før bråket startet.

Skiforbundet er organisert slik at hver gren har sitt eget styre som i de fleste saker tar avgjørelser knyttet til sitt fagfelt. Lederne i disse grenkomiteene sitter også i det sentrale skistyret. For hopp er det altså hoppkomiteen, som ledes av Alf Tore Haug, som blant annet godkjenner budsjetter, ansettelser av trenere, og andre sentrale ting som bare angår hoppsporten.

– Ingen kommentar

I sommer bestemte komiteen at det var Alf Tore Haug, og styremedlem Stine Aarseth Korsen som skulle håndtere Bråthen-saken. Dermed forholdt ledelsen i Skiforbundet seg primært til disse to i kontraktsstriden rundt Bråthen.

Likevel mener altså flere av komiteens medlemmer at det synet som ble presentert fra skitoppene da sekken sprakk, ikke var representativt for det komiteen stod for i sin helhet.

Vi stilte hoppkomiteens leder, Alf Tore Haug, følgende spørsmål.

– Hva tenker du om at ledelsen i Skiforbundet går ut med en uttalelse på vegne av hoppkomiteen som nå viser seg ikke å stemme?

Til det svarer Haug.

– Jeg kan selvsagt ikke kommentere det du spør om, skriver Haug i en SMS til TV 2.

Men i følge Bretten Berg var Haug i alle fall informert om de første uttalelsene.