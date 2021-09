Se for deg en helt vanlig tirsdagskveld i Andebu i Vestfold. Folk sitter inne og ser på Dagsrevyen, noen klipper gresset og andre går tur med hunden.

Det er skikkelig kveldsidyll. Så smeller det!

Folk langs veien stivner av skrekk. De som for lengst har funnet seg godt til rette i sofaen, stormer mot vinduet – og blir vite til noe ekstremt. Nesten utenomjordisk.

Det er ikke en ny meteor som daler ned fra himmelen, men eksplosjonen fra den ekstreme bilen: Koenigsegg CCXR.

Jeg overdriver ikke når jeg sier at det velter et helt bål ut av det enorme eksosrøret.

V8-brølet skjærer gjennom hud og hår, marg og bein. Og det er ikke lenger noen tvil: Lille Andebu har fått besøk av en svensk superstjerne.

Koenigsegg is in town!

Her står superbilen klar for tur – utenfor By Medhus på Billigstad.

Norges dyreste

Som en av svært få, har jeg altså fått lov til å sette mine hender på rattet i den ekstreme og uhyre sjeldne superbilen.

Slik ser nøkkelen ut. Vi snakker ekte sølv.

Det finnes kun tre eksemplarer av bilen i verden. Luksusbil-selger, Olav Medhus, er blant de tre heldige som eier en.

Faktisk er bilen også til salgs i Norge – og den er med GOD margin landets desidert dyreste bruktbil. 15 millioner kroner (!) er prislappen på den 13 år gamle superbilen.

Bare nøkkelen til galskapen er nok til å skjønne alvoret. Den er blytung og laget i ekte sølv.

– Er du klar for å kjøre litt nå, spør Olav med et digert smil.

Det er med stor respekt og litt ærefrykt jeg setter meg inn i førersetet, omgitt av karbon, svensk kuskinn og masse børstet aluminium.

Børning-bilen selges – er Norges suverent dyreste bruktbil

Her sitter du omtrent på bakken. Kun en liten karbonvegg skiller deg fra motoren og drøyt 1.000 hk.

Over 1.000 hk på bakhjulene

Turen starter hos By Medhus på Billingstad, litt utenfor Oslo. En rekke andre gromme sportsbiler er med. Men i kveld er det den håndbygde, svenske superbilen som stjeler showet.

– Seriøst, skal dere kjøre denne?

Bakdekkene er omtrent like brede som beltet på en tanks. Likevel spinner de seg enkelt løs når over 1.000 hk får lov til å galoppere.

– Hæ, skal DEN være med på tur??

Reaksjonene er mange. Og jeg tenker akkurat det samme. En Koenigsegg ser man enten på YouTube eller under et teppe i en godt sikret garasje i Monaco. Ikke på en vanlig landevei, en tirsdagskveld i Oslo og Telemark...

Foruten det spektakulære designet, er motoren i bilen et mesterverk i seg selv.

Vi snakker en 4,7 liters kompressormatet V8-motor. På E85-bensin yter monsteret vanvittige 1.018 hestekrefter og 1.060 Nm.

Firehjulsdrift for å plante kreftene trygt til bakken? På ingen måte! Her har vi over 1.000 hk rett på bakhjulene. Potensielt farlig? Absolutt.

Det er mange som må blunke både én og to ganger, når det plutselig dukker opp en Koenigsegg CCXR i veikrysset. Foto: Magnus Langbråten

Ekstrem kjøremaskin

– Se her. Sett på deg disse.

Olav har funnet frem et par hørselsvern med intercom.

Jøss, tenker jeg. Det er greit at bilen lager litt godlyd, men så ekstremt er det vel ikke. Jeg starter bilen. Ok, øreklokkene skal på!

Det er kun produsert tre eksemplarer av CCXR i verden med sekvensiell girkasse. Her står den ene. Foto: Magnus Langbråten

Herre min for et lydbilde. Kontrasten fra dagens sportsbiler, hvor eksoslyden er strupt av kjipe EU-krav, kunne ikke blitt større.

Ute på veien merker du med en gang at dette er en maskin som briljerer i en egen liga. Den spiser de svingete landeveiene latterlig enkelt. Her er det kun sjåfør og fartsgrenser som holder igjen.

CCXR oppleves veldig mekanisk. Styrefølelsen er tung, men samtidig sylskarp og presis. Du trenger nesten ikke rattutslag, før bilen svarer.

Dessuten får du ekstremt god og nøyaktig feedback fra underlaget. Du merker hver eneste lille sprekk i asfalten via rattet. De brede hjulene gjør også at det sporer litt, så her må man hele tiden være på vakt. Hvis ikke, kan bilen plutselig stikke ut til en av sidene.

Da hjelper det ikke med superforsikring fra If. CCXR er uerstattelig.

Overentusiastisk er bare fornavnet i møtet med det svenske superbil-ikonet.

Utømmelig med krefter

Akkurat det glemmer jeg fullstendig i det jeg girer ned og gir høyrepedalen en passe solid trøkk.

Det svenske monsteret svarer med et dyrisk skyv jeg aldri har opplevd maken til. Det bare drar og drar. Og drar. Bilen virker fullstendig overlegen, og motoren har nærmest utømmelig med krefter.

Her styrer du alt fra vindusheisene til tenningen på bilen.

Toppeffekten (1.018 hk) nås helt oppe på 7.000 omdreininger! Følelsen av å legge inn et nytt gir da, er euforisk. Når alt klaffer mellom deg og bilen, føler du deg nesten som en mektig Gud.

Det som gjør kjøreopplevelsen komplett, og ekstra unik, er den sekvensielle girkassen – akkurat som i en rallybil. Det betyr at du girer kun ved å bevege girstangen opp eller ned.

På toppen av dette serverer CCXR altså et lydbilde som får modeller fra Ferrari og Lamborghini til å krympe sammen i frykt. Gjennom tunellene blir jeg nesten bekymret for at bilen kan utløse et ras. Seriøst.

Andre trafikanter kaster seg på bremsen, dersom du pirker litt på gasspedalen i en tunell. Volumet er så høyt at folk virkelig begynner å lure.

Jeg skal innrømme at ikke alle ser like blide ut, når det kommer en svensk bråkebøtte på siden. Men heldigvis er det store flertallet på veien i fyr og flamme. Folk vinker og applauderer med store øyne.

CCXR sitter imponerende godt på veien. Kanskje heller ikke så rart, da bilen er dimensjonert til en topphastighet på over 400 km/t. Foto: Magnus Langbråten

I grenseland

En snau time bak rattet i CCXR tror jeg tilsvarer minst det dobbelte i et treningsstudio.

Dette er en bil som krever mye av deg. Ikke bare fysisk, men også mentalt. Du må være dønn konsentrert til enhver tid, og ikke la deg falle for fristelsen å gi full gass mer enn et par sekunder.

Da har du for lengst passert øverste tillatte fartsgrense i dette landet. Slik sett er CCXR nesten på grensen til farlig. I alle fall for lappen.

Så hva skal man egentlig med en slik bil i Norge – med over 1.000 hestekrefter!?

Det er ikke hver dag denne gjengen står parkert utenfor Meny i Andebu.

Et ekte bilikon

Jeg mener dette handler om så mye mer enn antall hestekrefter og toppfart. Koenigsegg CCXR leverer først og fremst en helt unik kjøreopplevelse. Dette er hard core og racing. Samtidig fungerer den overraskende bra som en ren cruiser også, gitt at du har hørselsvern på...

Med over 1.000 hk gjør bilen unna 0-200 km/t på bare 8,9 sekunder.

Minst like viktig er historien og alle ingeniørtimene bak. CCXR har allerede blitt et stort bilikon og ikke minst en viktig del av Koenigseggs fantastiske historie.

Bare å sette seg inn bak rattet, og vite at du faktisk kjører en Koenigsegg, er egentlig nok.

Også er det jo litt moro å tenke på at det er vår egen Flåklypa Grand Prix som skal ha mye av æren for at Koenigsegg i det hele tatt eksisterer. Det var etter at grunnlegger Christian von Koenigsegg så Flåklypa, han ble inspirert og startet selskapet...

Nå skal jeg sette meg godt til rette i sofaen og roe meg ned, med litt Dagsrevyen og taco. Men jeg er klar for å løpe til døra, tilfelle det skulle komme en Koenigsegg susende forbi.

Se video fra turen nederst i saken.

Koenigsegg CCXR Motor: 4,7-liter V8 (kompressor)

Effekt: 1018 hk / 1060 Nm (E85)

0-100 km/t: 3,1 sekunder

0-200 km/t 8,9 sekunder

Toppfart: 400 km/t +

Vekt: 1.280 kg

Forbruk: 2,2 liter/mil

Pris testbil: 15.000.000

Her kan du bli med på tur i råskinnet og ikke minst høre lyden fra 1.018 illsinte hestekrefter: