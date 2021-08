Savner flere i samme situasjon: – Det er et «issue» for single meg

Anniken Jørgensen (25) og Dennis Vareide (31) er to av høstens konkurrenter i «Skal vi danse» på TV 2.

Men det er ikke bare massive mengder dansetrening de to profilene har til felles – begge har de vekslet hyppig mellom det å være i et forhold og så bli singel igjen.

– Ja, det der har jeg fått høre mye, ler Vareide når God kveld Norges Marte Bratberg konfronterer ham med hva som dukker opp av artikler på Google.

Men nå er Youtuberen lykkelig sammen med sin utkårede Gro, som han i april viste frem for sine nesten 100 000 Instagram-følgere.

Jørgensen derimot, hun er for tiden ledig på markedet, og synes det er litt for mange etablerte med i Skal vi danse-sirkuset.

– Jeg føler at alle er enten gift, har barn eller har kjæreste, og jeg som er singel har fått en dansepartner som ikke er singel, så jeg føler liksom alle har et «issue», sier Jørgensen.

– Hva kalte du det, et «issue»?, ler Vareide, og Jørgensen nikker bekreftende.

– Ja, det er et «issue» for single meg, bekrefter hun spøkefullt.

Tre timer på Tinder

Hva gjelder Jørgensens kjærlighetsliv, er det særlig av-og-på-forholdet til Anders Gran (28) som har vært ubønnhørlig dokumentert gjennom både nettaviser, «Bloggerne» og Instagram.

I august i fjor tok forholdet slutt igjen.

Jørgensen understreker at hun er lykkelig som singel.

– Ja, veldig.

Hun innrømmer likevel at hun, som mange andre, på et tidspunkt valgte å gi datingappen Tinder et forsøk.

– Jeg hadde Tinder i sikkert tre timer. Men så ble jeg ble kasta ut, da. Jeg fant ut at det ikke var noe for meg, sier hun i God kveld Norge-studioet.

– Du ble kasta ut?

– Ja, jeg hadde ikke lyst til å verifisere meg, for jeg ville jo ikke være på Tinder, samtidig som jeg ville være der. Så trodde jo alle at det var fake profil, så jeg ble kasta ut da. Så ja, Tinder-karrieren ble ekstremt kort, sier hun.