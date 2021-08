Mac and cheese med steinsopp

Wenche har vært på sopptur med Tommy Østhagen fra Kreativ Catering. I tillegg til mac and cheese får du oppskriften på syltet sopp nederst i artikkelen.

Dette trenger du:

400 g makaroni

Ca. 1 l sopp, selvplukket eller fra grønnsaksdisken

Eventuelt 1 fedd hvitløk, finhakket

Smør til steking

Salt, pepper

Ostesaus:

2 ss smør

2 ss hvetemel

5 dl melk, eventuelt 3 dl melk og 2 dl matfløte

Ca. 200 g revet ost, gjerne en blanding av hvit fast norsk ost, blåmuggost kan også brukes,



Salt, pepper og revet muskatnøtt



Finhakket persille eller oregano

Dryss:



Stek 1 dl loff/brødsmuler og revet hvitost i panne til gyllent sprøtt. Legg på litt tørkepapir for å trekke ut fettet, knus/finhakkes.

3-4 stk lammepølser eller annen pølse (mengde avhengig av størrelse)

Slik gjør du:

Varm ovnen til 200 grader. Kok makaronien «al dente», hell av kokevannet og vend inn litt olje slik at den ikke kleber seg. Lag dryss av brød/loffsmuler og revet ost (se oppskrift). Rens og skjær sopp i biter og stek gyllent. Smak til med salt, pepper og revet muskatnøtt.

Ostesaus: Smelt smøret en liten kasserolle. Rør inn melet, la det surre et par minutter over middels varme skal ikke blir brunt, rør om hele tiden. Visp inn melk, eventuelt melk og fløte og kok opp. Rør om hele tiden for å unngå klumper i sausen og at det ikke fester seg i bunnen av gryten. La sausen småkoke i 2-3 minutter under stadig omrøring. Trekk kasserollen vekk fra varmen og rør inn osten. Smak sausen til med grovmalt pepper, revet muskatnøtt og eventuelt ørlite salt (osten er salt).

Bland sammen kokt makaroni, ostesaus og sopp. Hold av litt stekt sopp til servering sammen med pølsene. Server med et dryss av knuste stekte brødsmuler og ost og eventuelt syltet sopp.

Syltet sopp:

Rens og del eventuelt stor sopp i skiver/strimler. Legg i på glass (med lokk).

Kok opp en lake av 1 dl vann, 1 dl eddik og 1 dl sukker (tilpass mengden til hvor mange glass sopp du skal sylte). Hell laken over soppen i glasset til soppen blir dekket. Sett på lokk. Avkjøl og oppbevar kaldt.