Smitten økte med 20 prosent – også antall innleggelser økte

Dette opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ferske ukerapport.

Det er meldt om 4.453 tilfeller av covid-19 i forrige uke, en økning på 20 prosent fra uka før.

Det er også en økning i antallet fullvaksinerte som blir smittet og syke. De siste to ukene har 765 fullvaksinerte fått påvist smitte.

FHI opplyser at forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling fortsatt er lav, men svakt økende.

– Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, skriver FHI i sin ukesrapport.

R-tallet, som sier hvor mange en smittet person smitter videre, er beregnet til 1,1 i forrige uke, viser FHIs ukerapport. Tallet er det samme som uken før.

Forventer flere innleggelser

FHI opplyser at til tross for et raskt økende antall påviste smittede, holder forekomsten av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall seg fortsatt lavt.

– Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte, skriver FHI.

FHI er tydelige på at epidemien i Norge er under kontroll, men smittespredningen øker i flere deler av landet.

– Det forventes fortsatt noe økning i antall nye sykehusinnleggelser fremover. Forekomsten av nye smittede øker primært i de yngre aldersgruppene.

Høyeste siden mars

Natt til onsdag ble det registrert 1.093 nye koronasmittede i Norge. Det er 346 flere enn samme dag i forrige uke.

Til sammen har antall smittede i Norge nå passert 150.000.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 723 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 537.

Det høyeste smittetallet på et døgn under pandemien ble registrert 22. mars i år da FHI rapporterte om 1.107 nye koronasmittede.

Samme dag var 266 koronapasienter innlagt på sykehus.

Tirsdag var bare 52 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge. Det var én mindre enn dagen før.

Utflating i smitten globalt

Over 4,5 millioner ble koronasmittet i uken fram til 22. august. Etter to måneders økning, virker det som tallet på nye smittede nå flater ut, sier WHO.

I sin ukentlige vurdering av smittesituasjonen i verden, skriver FN-organet at smitten økte med henholdsvis 20 og 8 prosent i den vestlige Stillehavsregionen og Nord- og Sør-Amerika.

I andre regioner var smittesituasjonen stabil, eller fallende.

Landene med det høyeste antallet nye tilfeller var USA, Iran, India, Storbritannia og Brasil.

Det ble i perioden registrert 68.000 nye dødsfall som knyttes til covid-19. Det var en økning på 11 og 10 prosent i Europa og Sør- og Nord-Amerika.