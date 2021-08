Redningsaksjon i fjellet nær grensen til Norge avsluttet

Redningsmannskaper ble onsdag kalt ut til fjellet Hoken i Härjedalen i Sverige etter melding om at 17 ungdommer og fem voksne hadde fått problemer på grunn av dårlig vær.

– Fjällräddningen jobber på stedet nå og holder på å fly ned personer fra fjellet. Ingen er skadd, sa pressetalsperson i Fjällräddningen, Åsa Mjörndal, til SVT.

Gruppen skal ha teltet ved fjellet Hoken, nord for Skarsfjället, da været slo om såpass kraftig at de besluttet at de trengte hjelp. Det skal være regn og vind i området.

Fjellområdet ligger ikke langt fra den norske grensen.

Rundt 13.20 onsdag melder redningsmannskapene at aksjonen er avsluttet, og at alle de 22 er flydd ned fra fjellet. Ingen av dem skal være skadd.