Tre brødre omkom i dødsulykken i Flå

Det skriver politiet i en pressemelding. De kan på nåværende tidspunkt ikke gå ut med navnet på omkomne.

– Politiet kan dessverre ikke frigi navnene på de omkomne nå, da vi venter på en endelig tilbakemelding på identitet fra Rettsmedisinsk institutt, sier politistasjonssjef Brit Fyksen.

Politiet sier likevel at all informasjon imidlertid tilsier at de omkomne var tre brødre på 17, 18 og 20 år. Brødrene var hjemhørende i Flå og Noresund.

Bilen begynte å brenne

Det var sent mandag kveld at politiet fikk melding om en alvorlig ulykke på riksvei 7 i Gulsvik i Flå. Det var en personbil og en lastebil som var involvert i ulykken. De tre brødrene satt i passasjerbilen.

Det ble grytidlig tirsdag morgen bekreftet at det dreide seg om en dødsulykke, og senere samme dag kom beskjeden om at tre personer var bekreftet døde.

Begge kjøretøyene havnet utenfor veibanen, og i forbindelse med ulykken begynte det å brenne i personbilen. Politiet etterforsker nå hendelsesforløpet.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som har skjedd i forkant av ulykken. Samtidig er det fremdeles mye etterforskning som gjenstår før vi kan fastslå hendelsesforløpet, sier Fyksen.

– Gjør noe med deg

I SORG: Ordfører i Krødsherad, Knut Martin Glesne forteller at bygda er i sorg etter ulykken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ordfører Knut Martin Glesne i Krødsherad bekreftet tirsdag at hans kommune er berørt av ulykken.

– Det er personer i våre kommuner som har gått bort i denne tragiske hendelsen. Det preger oss veldig sterkt, sa Glesne.

Ordføreren ble vekket i dag tidlig med beskjed om dødsulykken, og har sittet i krisemøter tirsdag formiddag.

– Det er klart du får tårer i øynene og klump i halsen når du heiser flagget foran kommunehuset på halv stang. Det gjør noe med deg.

Preget Flå-ordfører

Merete Høntorp Gandrud er ordfører i Flå. Hun fortalte tirsdag til TV 2 at hun mandag kveld ble varslet om at det hadde skjedd en alvorlig ulykke, men at det da ikke var klart at det dreide seg om en dødsulykke.

– Den beskjeden fikk vi i dag. De første tankene går jo da til de pårørende, venner og familie. Dette er en fryktelig hendelse, som man jo nesten ikke klarer å ta innover seg.

Ordføreren forteller at kommunen har satt krisestab og at psykososialt kriseteam er på plass.

– Kommunens oppgave er nå å ivareta de pårørende og vitner.