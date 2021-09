Som barn ble lærerne bekymret – nå overrasker Arina (16) alle

– Hun skal alltid være på. Jeg husker at vi satt på bussen på vei til en skoletur, og Arina satt med mobilen og så på en pressekonferanse. Plutselig begynte hun å skrike: «Byrådet går av! Byrådet går av! Hva skjer nå?», forteller bestevenninnen Maria.

Arina Aamir kalles statsministeren på skolen, skrev sin første bok som ni-åring, har vært statsråd for en dag og den yngste delegaten på Høyres landsmøte i vår.

I valgkampen er hun over alt. Men stemme, det får hun ikke lov til. Enda.

VIKTIG STEMME: Arina Aamir blir omtalt som en viktig stemme av mange. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Det er juni 2005.

KrF, Høyre og Venstre hadde sittet med makten i fire år, og jobbet beinhardt for å få fornyet tillit hos folket.

Det gjorde også Afshan Rafiq. I 2001 ble hun den første stortingsrepresentanten med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn, men fire år etter sto plassen i fare.

Rett før valgkampen skulle sparkes i gang for alvor, kom Arina til verden. Hun var Afshan og ektemannen og Aamir Javed Sheikh sitt første barn, også han aktiv Høyre-politiker.

Ønsket om å beholde plassen på Stortinget var stort. Derfor hadde ikke Afshan noe annet valg. Arina måtte være med.

– En ekstra motivasjon

– Hun var med på alt av valgkampaktiviteter, alle intervjuer og valgmøter. Selv om hun bare var syv uker da vi startet valgkampen, var hun så flink, forteller Afshan.

Én måned gammel, hadde Arina allerede vært innom dørene på Stortinget, og hilst på det meste av store og små politikere.

HILSE: Arina var ikke gammel da hun først ble introdusert for de store politikerne i Norge. Her sammen med Kjell Magne Bondevik, og foreldrene Afshan og Amir. Foto: Privat

For Afshan ble Arina en ekstra motivasjon.

– Det var ikke en selvfølge at jeg kunne gjøre det. Det var et privilegium. Det å bli mor for første gang og i tillegg stå i den kjempeutfordringen det var å skulle redde egen plass på Stortinget var en kombinasjon av tøffe tak og stolthet, sier hun åpenhjertig.

TIDLIG KRØKES: Arina Aamir ble født rett inn i politikken. Her fra valgkampen i 2005, med kommende statsminister Erna Solberg like ved. Foto: Privat

Til tross for en iherdig innsats, maktet ikke Høyre-politikeren å berge plassen på Stortinget.

Men morens politiske engasjementet smittet over på datteren.

– Ikke helt vanlig

I tredje klasse kunne Arina partiprogrammene til Arbeiderpartiet og Høyre på rams.

Lærerne ble bekymret, og sa at hun måtte være mer barn.

– Jeg har alltid vært veldig politisk aktiv. Jeg tror ikke det er helt vanlig at tredjeklassinger er såpass engasjerte og aktive.

Vennene sier hun er en 40-åring fanget i en 16-årings kropp.

– Jeg har aldri sett på alderen min som noe negativt. Alder er bare et tall, og det har ikke noe å si for hvor dyktig du er eller hva du kan få til.

– Vi hører på deg

Ti år etter at lærerne var bekymret for «barnet» Arina, og 16 år etter at hun var på Stortinget for første gang, har tenåringsjenta fra Høybråten blitt en av de mest interessante stemmene i samfunnsdebatten, og et stort politisk talent.

– Vi hører på deg, Arina, sa statsminister Erna Solberg da hun la frem handlingsplanen mot muslimhat i april i år.

Selv om det enda er to år til hun kan stemme, bruker hun tiden på saker som engasjerer henne, som utdanning, bistand, rasisme og utjevning av forskjeller.

– Hun satt en hel dag på skolen, og prøvde melde meg inn i diverse politiske partier, minnes venninnen Maria.

NEVNT AV ERNA: Navnet til Arina ble nevnt da statsminister Erna Solbeg og kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte handlingsplanen mot muslimhat tidligere i år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Travel hverdag

Men engasjementet er kun godt ment.

– Det viktigste for meg er at de stemmer, uavhengig av hva de stemmer på. Jeg håper at folk ikke tror at deres stemme ikke kommer til å bidra til hvem som styrer landet. Hvis alle tenker sånn, ville utfallet blitt helt annerledes enn det er i dag.

TRAVEL HVERDAG: Hun er bare 16 år, men timeplanen er full fra morgen til kveld. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Sorry for at jeg er så sent ute

Ungdomsrådet er ungdommens talerør og stemme overfor politikerne. De skal få frem saker som ungdom er opptatt av. Arina er selvskrevent medlem.

De andre i Rådet har bitt seg merke i Arinas engasjement for de kontroversielle sakene.

– Det er så imponerende at du tør, og at du fortsetter, selv om du møter så mye motstand. Det sier mye om samfunnet vi lever i, at unge mennesker som tør å delta i samfunnsdebatten, blir så tråkket på, sier 17 år gamle Ragna Marie Tunold.

De mener dette er en del av et større samfunnsproblem.

SOMMERAVSLUTNING: Denne dagen er det tid for sommeravslutning i Sentralt Ungdomsråd i Oslo. Arina sitter i ledergruppen. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Har det noe å si at man er jente?

– Det å gå ute på gata når du er jente, er annerledes enn om du er gutt. Og sånn er det vel i politikken også. Man blir mer hakket på enn det gutter blir, sier Sara Khalid, lederen for Sentralt Ungdomsråd i Oslo.

Det er liten tvil om at gjennomslagskraften til Arina er stor, allerede nå.

ERNA ER STJERNA: For Arina Aamir er det ingen tvil om hvem som er stjerna. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Får sjokk av alder

På Høyre-stand i Oslo sentrum blir flere overrasket når politikeren de snakker med avslører alderen.

– De fleste tror jeg er mye eldre enn det jeg egentlig er, og at jeg allerede er ferdig med å studere. Det er jo litt gøy, sier Arina.

Å stå på stand, og prøve sikre Høyre enda flere velgere er noe av det morsomste 16-åringen vet. Derfor melder hun seg frivillig til å ta noen timer flere dager i uken.

– Jeg er veldig glad i å snakke og møte velgere. Da får man sett hvordan politikken til Høyre faktisk påvirker velgerne.

Men akkurat denne torsdagen må hun tåle mange nei fra travle Oslo-folk på vei gjennom Karl Johan.

– Det er tungt i starten. Det er som å bli avvist gang på gang.

16-åringen mister likevel ikke motet.

TÅLMODIGHET: Tålmodighet er viktig når Arina prøver å overbevise travle Oslo-folk om å stemme på Høyre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg pleier å si at de blideste vinner valget. Det er lite smil å se borte hos Rødt, Arbeiderpartiet og MDG, sier hun selvsikkert.

Altoppslukende hets

Men hverdagen som politisk aktiv har ikke bare vært enkel. 16-åringen har fått erfare at det koster dyrt å stikke seg frem.

– Jeg visste at folk ville være uenig med meg. Men så utviklet det seg til hets, sjikane og trusler. Det var veldig uforventet, fordi jeg trodde ikke folk ville hate meg så mye på grunn av en sak jeg fremmet.

Det startet med en kronikk i fjor høst, om den islamfiendtlige organisasjonen SIAN, og en påfølgende debatt mot SIAN-leder Lars Thorsen på TV 2 Nyhetskanalen.

Deretter rant det inn med hets fra alle kanter. Det spilte nesten ingen rolle hvilken sak hun ytret seg om. For Arina ble det altoppslukende.

– I starten ble jeg så avhengig at jeg, i stedet for å sove, ble liggende å lese disse kommentarene, om og om igjen. Det er ikke sunt, men det blir en avhengighet, innrømmer hun.

SIAN-leder: – Koranbrenning kan det hende vi fortsetter med

Da det sto på som verst, måtte foreldrene Afshan og Aamir Javed Sheikh ta en alvorsprat med datteren.

– Det var veldig tøft i starten, og vi var ikke vant til dette. Arina gjorde mye på egenhånd, men fikk ikke så mye tilbakemeldinger. Plutselig var hun en mer offentlig person, og da var det fritt frem.

«Orker du dette?»

Det førte til mange runder rundt kjøkkenbordet.

– Vi spurte: «Orker du dette, og vil du dette?», sier Afshan.

Beskjeden fra datteren var imidlertid klar.

– Dette vil jeg, og skal jeg. Jeg vil prøve å overvinne den negative erfaringen jeg får nå.

STØTTESPILLER: Mamma Afshan er en av Arinas aller viktigste støttespillere. Foto: Privat

«Du har ikke noe i Norge å gjøre»

Hetsen har også satt en stopper for hva Arina begir seg ut på. Før stortingsvalget var planen å delta på en rekke skoledebatter.

Men Arina trakk seg.

– For å ta skoledebatter må man være flink politisk, morsom og veldig usaklig. Jeg føler jeg er for saklig for debattene, og det kan fort gå over til å bli personangrep.

– Vi spurte: Orker du dette, og vil du dette? Afshan Rafiq, mor til Arina

Ifølge 16-åringen blir skoledebattene oftere til en «dissekonkurranse», enn en faktisk debatt.

– Jeg føler ikke at jeg er så god til det.

Det er særlig kommentarer som «du har ikke noe i Norge å gjøre», som stikker dypest.

For Arina er tredjegenerasjons norsk-pakistaner, med en mor som er født og oppvokst i Norge og en far som kom hit som seksåring.

HETS: Arina har vært nød til å venne seg til en hverdag med mye hets. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Vi er godt integrerte, og nordmenn på lik linje som alle andre. Den eneste forskjellen er at jeg ikke ser ut som majoriteten.

– Det er jo målet deres

På et tidspunkt ble hetsen og truslene så ille at hun anmeldte det til politiet. Hun trakk seg også bort fra offentligheten en liten periode.

Men hun er fast bestemt på at trollene - de skal ikke skal vinne.

– Målet deres er å tie min stemme i hjel. Jeg vil ikke at de skal få viljen sin ved at jeg slutter å være aktiv i samfunnsdebatten. Det er jo målet deres. Så at jeg fortsetter, er mitt svar tilbake til dem.

Se video: Her gjør hun noe uvanlig i norsk valgkamphistorie

For Arina lar seg både forundre og overraske over all kritikken hun mottar.

– Jeg tror ikke folk skjønner at jeg ikke er en folkevalgt politiker enda. Jeg har kanskje vært litt for aktiv i samfunnsdebatten, så folk tror jeg kan forandre på verden. Men det er akkurat det jeg ikke kan. De kan bare skrive et motinnlegg, så er vi skuls.

Men så er det litt gøy også, at folk lar seg irritere.

– Det er veldig morsomt at de er redd for en 16-åring.

– Ser ikke forskjellene

Ved forrige stortingsvalg i 2017 utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 7 prosent av de som kunne stemme.

Men valgdeltakelsen er lavere i denne gruppen enn for øvrig i samfunnet.

I flere av de store norske byene brukte mellom 50 og 60 prosent av denne gruppen stemmeretten sin.

– Målet deres er å tie min stemme i hjel. Jeg vil ikke at de skal få viljen sin ved at jeg slutter å være aktiv i samfunnsdebatten. Det er jo målet deres. Så at jeg fortsetter, er mitt svar tilbake til dem. Arina Aamir

For norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn lå det samme tallet mellom 78 og 85 prosent.

Valgdeltakelsen er lavest i gruppen 20-24 år. Det viser tall fra SSB.

For noen føles det aldri ut som man blir sett på som en del av det norske samfunnet, sier Arina.

– Jeg har en god del bekjente som ikke vil stemme. Men det er fordi de ikke ser forskjellene og konsekvensene av hvem som styrer. De føler det er det samme, og at det ikke har så stor påvirkning på deres liv.

«Statsministeren»

Av venner og klassekamerater har Arina fått kallenavnet «statsministeren». På spørsmål om hvor det kommer fra, begynner 16-åringen bare å le.

– Vennene mine begynte bare å kalle meg statsministeren i tredje klasse, også har det blitt en greie helt siden da. Hver gang jeg skal diskutere i timen, sier de alltid: «Der kommer statsministeren igjen..»

AVSLUTNING: Denne våren gikk Arina ut fra ungdomsskolen. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2 Les mer 17.06.21: Stasjonsfjellet skole, Oslo, Norge. TV2 møter Arina Aamir Sheikh i forbindelse med hennes politiske engasjement. Her på skoleavslutning for 10. klasse, og hun mottar vitnemål fra ungdomsskolen. TV2-sak om innvandrernes stemme inn mot høstens valg. Foto: Beate Oma Dahle Les mer

Arina er aktiv i Unge Høyre, sitter i ledergruppen i Ungdomsrådet, skriver kronikker, deltar i debatter og stiller opp i media.

Det får en til å lure på om lærerne på barneskolen hadde rett.

– Jeg er veldig nerd på skolen, og elsker alt som har med naturfag og matte å gjøre. Jeg er veldig samfunnsengasjert, men så kan jeg også bare være den barnslige 16-åringen sammen med vennene mine. Jeg føler jeg har veldig mange sider ved meg selv - også handler det bare om å balansere det, og tilpasse meg de ulike sidene.

UNGDOMSTID: Til tross for et brennende politisk engasjement, passer Arina på å bare være ungdom også. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

For det er altså ikke bare politikk som opptar 16-åringen.

– Nå er Skal vi danse i gang, og det er et av de største høydepunktene i løpet av høsten. Vi drar også på bursdagsfester sammen, og da går det mye i Bollywood-dans. Jeg er den eneste i vennegjengen som har pakistansk bakgrunn, resten har indisk - så de er veldig flinke. Jeg er mer midt på treet, men jeg danser likevel, sier Arina.

Men ifølge vennene er ikke Arina alltid like flink til å skille fritid og den brennende politiske interessen.

Pepsi Max og pysj

Venninnen Andrea forteller at de prøver å si fra, men som oftest når de ikke gjennom. Arina understreker imidlertid at hun er takknemlig for at hun har venner som ikke er like politisk aktiv som henne.

LIMET: Venninnene beskriver Arina som limet i vennegjengen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Fordi det er så mye politikk hjemme og på skolen, er det godt å koble av med dem noen ganger.

Å koble av, er synonymt med én ting for Arina. Pepsi Max.

– Når jeg kommer hjem, er det rett i pysjamasen også trenger jeg en Pepsi Max. Det er min store avhengighet utenfor politikken. Det er kanskje ikke så sunt, men noe må man ha å glede seg til i hverdagen, sier hun lurt.

Tre om Arina Jan Tore Sanner, finansminister og Arinas største politiske forbilde: Å heve stemmen når man opplever hets og trusler krever mot. Det står stor respekt av Arinas mot til å kjempe for det hun mener er viktig – spesielt i en alder av 16 år. Arina er kunnskapsrik og er en viktig stemme i den politiske debatten, som jeg håper inspirerer flere til å gjøre det samme. Jeg håper Arina fortsatt vil delta og bidra i den offentlige samtalen. Ola Svenneby, leder i Unge Høyre: Arina har åpenbart bein i nesa. For ikke bare er hun synlig, men hun er også synlig og tydelig i saker som kan skape en del motstand eller kontrovers. Og det er veldig bra. Inga-Britt Mærli, kontaktlærer Stasjonsfjellet ungdomsskole: Arina skilte seg ut med en gang hun kom i klassen på 8. trinn. Hun var faglig dyktig og tok kompliserte oppgaver på strak arm. At Arina har en politikerspire i magen har også vært veldig tydelig.

Når klassen har diskusjoner og debatter utfordrer hun sine meddebattanter ved å utbrodere egne argumenter og ved å dissekere motargumentene til sine medelever. Hun er presis og bestemt i sine formuleringer, og med et skarpt blikk for hva som er relevant og avgjørende er hun ikke lett å målbinde.Det som er strålende er at hun er så mange fasetter. Hun er hjelpsom og heier på sine medelever, hjelper dem fram og er evig positiv.

Selv om kallenavnet «statsministeren» har vært med Arina siden tidlig på barneskolen, blir hun forlegen på spørsmål om hun faktisk kunne tenkt seg å bli det.

– Det er alt for langt frem, og jeg klarer ikke tenke så langt. Jeg driver ikke med politikk fordi jeg ønsker meg en posisjon. Jeg driver med politikk fordi jeg har lyst å forandre det jeg mener er urettferdig i samfunnet. Disse posisjonene er ikke noe jeg tenker på nå.