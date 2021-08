Politiet etterforsker biting på Stadion-festen: – Ikke kjent med uønsket seksuell handling

Onsdag opplyste Vest politidistrikt til NTB at de vil komme med ny informasjon om etterforskningen av Brann-skandalen torsdag. To festdeltakere er under etterforskning.

Bergens Tidende skriver onsdag at en av kvinnene som var på festen har forklart at hun ble bitt under nachspielet. Avisen skriver videre at det også skal ligge opplysninger i saken om at kvinnen skal ha blitt utsatt for det som i straffeloven omtales som en seksuell handling uten samtykke.

Politiet vil ikke på dette tidspunktet vil gi ut opplysninger om saken eller hva som fremkommer av den, utover at det er snakk om en voldssak.

Tirsdag fikk TV 2 bekreftet at en ny ny spiller er under etterforskning etter nachspielet på Brann Stadion.

Etter onsdagens Brann-trening sier klubbens daglige leder, Vibeke Johannesen, følgende om de nye opplysningene til TV 2:

– Vi fikk informasjon som alle andre at det var tatt ut en ny straffesak i går og at det var startet en ny etterforskning. Når vi sier at vi er kjent med de faktiske forhold i saken, så er det vi er kjent med at det har vært en fysisk forulempelse. Vi var ikke kjent med at det var en uønsket seksuell handling involvert, som jeg blir orientert om nå.

Brann-trener Eirik Horneland reagerer også på nyheten om at politiet nå etterforsker en mulig uønsket seksuell handling,

– Det er klart det er trist og vanskelig. Det er vanskelig å ta innover seg og stå i. Nå er det en politietterforskning av to saker her og da er det i de beste hender, så får vi vente på konklusjonen derfra, sier han og tilføyer:

– Det er et utrolig vanskelig farvann å stå i, men jeg er veldig glad for at politiet arbeider med de to sakene og da får vi en endelig konklusjon derfra. Jeg var heller ikke kjent med den siste biten som kom i dag. Det var jeg ikke kjent med, så det kommer stadig frem nye ting.

– Vil ikke endre konklusjon

Johannesen presiserer at den nye informasjonen ikke vil endre straffen spillerne har fått etter nachspielet. Samtlige spillere fikk en alvorlig skriftlig advarsel, mens Kristoffer Barmen fikk sparken.

– Vi ser alvorlig på hele saken. Vi har vurdert og gjort våre sanksjoner ut ifra et informasjonsarbeid som har pågått i ti dager. Vi har konkludert med den informasjonen. Det har ikke kommet noen ny informasjon som gjør at vi endrer noen av konklusjonene våre, legger hun til.

Brann-spillerne gikk mandag ut med en liste over hvem som deltok på det famøse nachspielet. Det at folk vet hvem som var tilstede, gjør saken mer utfordrende, sier Johannesen.

– Ja, absolutt. Da vil jeg si at vi ikke har tenkt å endre konklusjon i forhold til spillerne våre.