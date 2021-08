En av tidenes fruktsesonger i Hardanger

– Så langt har vi plukket 15 tonn med plommer, og det er mer igjen. I fjor høstet vi bare 1900 kilo, sier fruktbonden som driver går en mil sør for Utne i Hardanger.

Det er omkring 300 fruktbønder i Hardanger, og i år opplever de svært gode avlinger.

– Når du får kombinasjonen med god temperatur, sammen med vann og sol blir det topp kvalitet. Det har vært tett på en ideell sommer, sier Magnar Velure som regner med å høste omkring 60 tonn med epler fra neste uke.



Travelt for pakkeri

Frukten levere han til Hardanger Fjjordfrukt i Utne, som er et av landets største fruktpakkeri. Her er det svært travle dager for å sortere og pakke årets avling.

PAKKES: Hardanger Fjordfrukt i Utne tar imot og pakker frukt fra omkring halvparten av fruktbøndene i Hardanger. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Sesongen er veldig bra, både for moreller og plommer. Nå gjør vi oss klare for å ta imot eplene, og de ser også veldig lovende ut i år, sier daglig leder Odd Åge Helvik.

Ifølge Helvik kan det gå mot rekordsesong for plommer.

– Det er de som spår det, men det er litt for tidlig å konkludere, sier han.

Han forteller at det er så mye frukt at det er en utfordring å klare å høste alt.

– Noe blir nok hengende igjen fordi det ikke er nok høstekapasitet, sier Helvik.

GODE TIDER: Daglig leder Odd Åge Helvik ved Hardanger Fjordfrukt mener årets avlinger har spesielt god kvalitet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han mener også at kvaliteten på årets frukt er spesielt god.

– Man kan bare glede seg til det som kommer i butikkene framover. Kvaliteten på norsk frukt er helt klart bedre enn det som kommer fra utlandet, sier Odd Åge Helvik.

God morellsesong

Tall fra Opplysningskontoret for frukt og grønt viser at det på landsbasis er høstet 650 tonn med moreller. På et gjennomsnittsår plukkes det 500 tonn. Prognosene for norske plommer er på omkring 2000 tonn, noe som er det nest høyeste på ti år.

– Det fine i år er at frukten modnes til forskjellige tider i Hardanger, Sogn og i Telemark. Det gjør at sesongen blir lenger fordi ikke alt kommer i butikken samtidig, sier fruktbonde Magnar Velure.

EPLENE KOMMER: Neste uker star innhøstingen av årets epler. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han forteller at det er et godt liv å dyrke frukt.

– Du er din egen slave og bestemmer selv, og når været er så godt som det har vært i sommer er det skikkelig moro, sier Magnar Velure.