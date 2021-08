Svart mann blir rundjult av politimann – holdt brutal video hemmelig i to år

En hvit politimann slo en svart mann i hodet med en lommelykt 18 ganger. Saken ble forsøkt feid under teppet, ifølge nyhetsbyrået AP. Vi advarer mot sterke inntrykk!

En brutal video offentliggjort av Louisiana State Police viser nok en brutal voldshendelse utført av en hvit politimann mot en svart mann.

Du kan se videoen øverst i saken. NB: Vi advarer mot svært sterke inntrykk.

Ifølge nyhetsbyrået AP, som har fått videoen utlevert, ble videoen holdt hemmelig i over to år. Hendelsen skjedde 31. mai 2019, kun tre uker etter en annen svart sjåfør, Ronald Greene, døde etter politivold i samme stat.

Aaron Larry Bowman gråter under intervjuet med nyhetsbyrået AP. 5. august i år. (AP Photo/Rogelio V. Solis) Foto: Rogelio V. Solis

Videoen er fra kroppskameraet til politibetjent Jacob Brown. Han løper mot stedet der Aaron Larry Bowman er pågrepet etter å ha kjørt i feil fil.

Slår etter to sekunder

Det er allerede flere politifolk over Bowman som ligger i bakken, men Brown begynner umiddelbart å slå Bowman i hodet med en lommelykt.

Det blir slått 18 ganger på 24 sekunder. Man kan høre Bowman rope at han ikke motsetter seg arrestasjonen.

Bowman endte opp med en brukken kjeve, tre brukte ribbein, brudd i håndleddet og et kutt i hodet som måtte sys med seks sting.

Føderale statsadvokater gransker begge hendelsene, og hvorvidt statlig politi feier slike hendelser under teppet.

Politibetjent Jacob Brown er siktet for overdreven maktbruk mot i alt tre svarte menn. (Ouachita Parish Sheriff’s Office via AP)

Politiet i Louisiana gjorde ingen interne undersøkelser før 536 dager etter hendelsen, selv om de satt på videoopptakene fra kroppskameraet. De tok det først opp etter det ble levert en sivil stevning mot dem.

Spøkte om å ha gitt svart mann juling

Politibetjent Jacob Brown, har ifølge politiet 23 rapporter for overdreven maktbruk i tjeneste siden 2014. 19 av disse er mot svarte personer.

I 2020 ble han og tre andre hvite politimenn tatt i å spøke om hvordan de hadde gitt en svart mann juling, og at «han kom til å ha mareritt i lang tid».

Han er nå siktet for voldsbruken mot Bowman og to andre svarte trafikanter.

Brown hevder han slo for å få kontroll på Bowman for å få på ham håndjern, og at Bowman allerede hadde slått til en av de andre betjentene som stoppet ham i en trafikkontroll.

Dette hevder Bowman ikke stemmer. Det finnes heller ikke noe videobevis på hva som faktisk skjedde før Bowman var pågrepet.

Brown meldte ikke inn maktbruken slik betjentene rutinemessig skal. Han er også mistenkt for å ha feilarkivert videoopptaket slik at det ikke skulle oppdages.

– Kan være dødelig

Bowman forsøkte flere ganger å si at han var dialysepasient, og at han ikke hadde gjort noe galt, og at han ikke motsatte seg arrestasjon.

– Slutt å slåss, sier en politimann

– Jeg kjemper ikke. Det er dere som slåss mot meg, sier Bowman mens han ligger med ansiktet klemt ned i bakken.

Etterforskere som har sett videoen hevder maktbruken var overdreven.

– Når en politibetjent bruker et objekt for å slå et individ i hodet, må de ha grunn til å bruke dødelig makt. Å slå noen i hodet med en lommelykt kan gi alvorlige, og ikke varige skader, eller død, sier ekspert på maktbruk i politiet, Andrew Scott til AP.



Bowman selv hadde ikke sett videoen før advokaten hans viste den til ham. Han klarte ikke å holde tårene tilbake.

– Jeg trodde jeg skulle dø den kvelden. Det var som å oppleve det hele en gang til, sier han.

Bowman er fremdeles siktet for å ha slått en politibetjent, motsatt seg arrestasjon og brudd på trafikkloven - som han opprinnelig ble stoppet for.