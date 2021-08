Kanye West ønsker å bytte navn

Tirsdag søkte rapper Kanye West om å få endre hele navnet sitt. Hans fulle navn i dag er Kanye Omari West, men nå ønsker han å bare hete «Ye».

En dommer i Los Angeles Superior Court må godkjenne søknaden og ønsket om å endre navn før han kan bruke det permanent melder Daily News.

«YE»: Kanye West vil bytte navn til «Ye» - et ord han liker godt ettersom det brukes mye i Bibelen. Foto: Black Sheep

Bruker navnet flere steder allerede

West bruker allerede «Ye» oppført som sitt navn på Twitter og Instagram, og det var navnet på hans musikkalbum som kom ut i 2018.

Tidligere har den religiøse rapperen sagt at han liker «Ye» ettersom det er et ord som brukes i hele Bibelen.

Ifølge Page Six sier retten i Los Angeles at de fleste får godkjennelse på ønsker om navneendring i California. Noe som kan tyde på at dommeren vil godkjenne navneønsket til West.

De eneste kriteriene for at man ikke får navneønsket godkjent er dersom det et mistanke om at endringen skjer på grunn av svindel eller andre uærlige handlinger.

Gir ikke slipp på West-navnet

West befinner seg nå midt i en skilsmisse med TV-personlighet Kim Kardashian West som han giftet seg med i 2014.

WEST: Kim Kardashian West bruker fortsatt eks-mannen, Kanye West, sitt etternavn. Foto: Evan Agostini

Både hun og deres barn, North, Psalm, Saint og Chicago, bruker fortsatt etternavnet hans West.

44-åringen jobber for tiden med et nytt album «Donda» som kommer ut i slutten av august.