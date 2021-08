Nielsen om RBK-sønnen: – Han var fullstendig overlatt til seg selv

Noah Jean Holm introduserte seg for alvor for det norske publikummet med sin fantastiske soloscoring for Rosenborg forrige søndag.

20-åringen viste fram både styrke, tempo og finesse da han dro seg gjennom Odd-forsvaret fra et tilsynelatende umulig utgangspunkt, noe som umiddelbart utløste John Carew-sammenligninger.

Blir kastet rundt

DRØMMEMÅL: 1-0-målet på Lerkendal mot Odd, der Noah Holm gjorde alt på egenhånd. Foto: Ole Martin Wold

Pappa David Nielsen - som selv har vært innom en rekke norske klubber både som spiller og trener - ser derimot ikke mange likhetstrekk mellom seg selv og sønnen.

– Det er ikke så mye der, faktisk. Men Noah begynner å vise at han kan bli en fin allroundspiss som er god på alt. Jeg liker ham som lagspiller, han er flink til å se etter de andre. Og så er han dobbelt så stor som meg. Dessverre er han blitt for sterk. Jeg klarer ikke legge ham i bakken lenger, sier Nielsen.

Og avslører at han den siste tiden er blitt kastet rundt som en filledukke de gangene han har yppet seg.

– Noah pakker meg sammen og kaster meg inn i en hekk eller noe. Det er ikke bra, sier han og ler.

– Hva synes du om målet han scoret på søndag?

– Jeg vet da faen... fint. Det jeg i hvert fall kan si, er at han ser skarp og frisk ut. Han er ikke nervøs for å spille fotballkamp, og det er veldig viktig. Han er ikke usikker på seg selv.

VALGTE NORGE: Selv med danske foreldre har Noah Jean Holm valgte å spille for Norge. Han flyttet til landet som 8-åring. Her på G17-samling på Ullevaal i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ble herdet i utlandet

Holm har ikke valgt minste motstands vei i karrieren så langt: siden han var 16 år har han bodd alene utenlands, først tre år i Tyskland og RB Leipzig, deretter ett år i Portugal og Vitória Guimarães.

I Portugal fikk han bare starte én kamp. Total spilletid på de 17 kampene han var på banen var 248 minutter.

Det var ikke godt nok for et stortalent i utvikling.

– Han trenger å spille fotball. Vi valgte Rosenborg, og tror det er det rette valget for ham. Det er en god plass å være, og det har alltid vært en stor klubb der du får følelsen av å være en plass hvor det er store forventninger.

– Noah har vært noen plasser der han har hatt det veldig tøft, han har vært ute i fire år allerede. Han kjente på det, og var veldig tydelig på at han ville til Rosenborg, sier Nielsen.

Samtidig understreker han at motgang og evnen til å takle nedturer er en viktig del av en ung fotballspillers utdannelse.

– Hva er de viktigste rådene du har gitt ham?

– Noah har vært ute siden han fylte 16, så han vet hvordan ting er. Han skal selv få kjenne på det å gjøre feil, si noe dumt i media, bomme på en enorm sjanse. Jeg kan ikke drive og kontrollere de tingene, det har jeg heller ikke lyst til. Det er en del av det å bli fotballspiller.

– Men mitt viktigste råd er så enkelt som å jobbe hardt. Det har vært beintøft med tre år i Tyskland og ett i Portugal, det blir ikke så mye tøffere enn det. Jeg var og besøkte ham til sammen fire ganger i løpet av årene i Tyskland. Han var fullstendig overlatt til seg selv. Det var tøft, men han taklet det veldig bra.

– Var det et bevisst valg fra din side?

– Jo, men det var heller ikke mulig å se ham så ofte. Jeg skulle gjerne besøkt ham mer, men vi spiller kamper på samme tid hele tida.

– Tror du han har vokst på å være overlatt til seg selv i mange år?

– Ja, nå som han har kommet dit han er tror jeg det kan hjelpe ham, sier Nielsen.

LAR SØNNEN FEILE: David Nielsen vil at Noah skal få kjenne på følelsen av å gjøre feil og for eksempel si noe dumt i media, som en del av opplæringen. Foto: Vidar Ruud

Dønn ærlig

Noah Holm snakket selv om faren etter drømmedebuten i Eliteserien på søndag, oppi alle sammenligningene med John Carew og andre velklingende spissnavn.

– Han var ikke en like stor fotballspiller som de dere nevner, men han har alltid vært der for meg. Hvis jeg har lurt på den minste ting, så har han vært en som har svart på alt, og vært dønn ærlig med meg, sa han til VG.

– I dag kan det hende at jeg får litt skryt, men han er sikkert litt utilfreds med de sjansene jeg misset på i andre omgang. Han er litt gammeldags. Han vil ha litt mer råskap og litt mer fight, litt som han var. Men jeg tar fighten, jeg også, sa Holm.