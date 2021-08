– Rart å klage på at du nesten er blakk, så byr du 1,6 milliarder for Mbappé

Se La Liga-tipset og hva våre eksperter sa om en mulig Mbappé-signering til Real Madrid øverst!

Sent tirsdag kveld meldte flere store spanske medier, som normalt har god kontroll på hva som skjer i Real Madrid-leiren, og overgangsguru Fabrizio Romano, at den spanske klubben har kommet med et bud på 160 millioner euro for Paris Saint-Germain-spilleren Kylian Mbappé.

Det tilsvarer mer enn 1,6 milliarder kroner.

FOTBALLEKSPERT: Mina Finstad Berg. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Tv 2

Real Madrid-president Florentino Pérez har imidlertid uttalt at den spanske storklubben har kommet til et punkt hvor de ikke kan konkurrere mot de største lagene på grunn av økonomien.

Den uttalelsen mener TV 2-ekspert Mina Finstad Berg er en sannhet med modifikasjoner.

– Det virker rart å klage på at du nesten er blakk, samtidig som det legges 160 millioner euro på bordet for Mbappé. Samtidig så har Real Madrid brukt lite penger i lang tid sportslig sammenlignet med de største konkurrentene i Europa. Det er åpenbart at Real Madrid ikke kan bruke like mye som PSG og Manchester City, selv om de kan bruke masse penger på Mbappé, poengterer TV 2-eksperten.

Langsiktig plan

Årsaken til at Real Madrid nå har fått frigjort midler til å by på PSG-stjernen er en langsiktig plan. Real Madrid var ett av få lag i Europa som gikk i pluss i regnskapet i fjor.

Klubben har samtidig ikke brukt penger på nye spillere siden sommeren 2019. I mellomtiden har de kvittet seg med flere spillere. Bare nå i sommer har de solgt Raphäel Varane (€40-50M) og Martin Ødegaard (€35-40M). I tillegg frigjorde klubben enorme lønnsutgifter da Sergio Ramos forlot klubben til fordel for PSG.

– Grunnen til at Real Madrid nå har penger å bruke, er at klubben i løpet av de siste årene har foretatt seg en rekke spillersalg som har dratt inn penger. I motsetning til Barcelona så har Real Madrid lykkes med å selge spillere som ikke en del av startoppstillingen for pene summer penger, konstaterer Mina Finstad Berg.

– Real Madrid har dessuten ikke brukt mye penger i overgangsvinduene siden de kjøpte Eden Hazard tilbake i 2019. De har gått to overgangsvindu på rad uten å kjøpe noen nye, dyre spillere, poengterer hun.

– Det er ikke synd på Real Madrid

Eksperten er derfor ikke overrasket over at Real Madrid nå har lagt inn et bud på Mbappé, selv om budet ifølge franske Telefoot ble avvist av pariserne.

– Det har nok vært en plan fra Real Madrids side hele veien å frigjøre midler for å kjøpe Mbappé, sier Finstad Berg, som understreker at hun egentlig blir litt oppgitt over Pérez klaging på at Real Madrid ikke har nok penger.

– Det er ikke akkurat synd på Real Madrid. De er fremdeles en av de rikeste klubbene i verden, men ikke like rike som de to-tre aller rikeste. Da står det verre til med de nyopprykkede klubbene i Spania. Mange klubber i La Liga ble hardt rammet av koronapandemien, og man ser jo at det brukes generelt mye mindre penger i La Liga enn i Premier League. Spansk fotball som helhet har tapt mye mer enn klubbene i England. Klubbene på nedre halvdel i Premier League har mye mer penger å bruke enn for eksempel klubbene i La Liga som kjemper om en topp fire-plassering, poengterer hun.

KLAGER PÅ ØKONOMIEN: Real Madrid-president Florentino Perez. Foto: Manu Fernandez

– En statement-signering

Spanske Marca skriver onsdag at PSG kan bli tvunget til å selge Mbappé til Real Madrid på grunn av et løfte de ga til spisstjernen for fire år siden. Da lovet klubben 21-åringen å ikke stå i veien for ham om Real Madrid la inn et offisielt bud.S

Finstad Berg er ikke i tvil om at Kylian Mbappé vil heve Real Madrid-laget betraktelig dersom angriperen ender opp på Bernabeu.

– Da vi lagde tabelltipset for La Liga, så var tipset at Atlético Madrid ville vinne. Men det var dersom Real Madrid ikke trakk Mbappé opp av hatten. Han er en av verden aller beste fotballspillere, oppsummerer eksperten.

Hun tror en Mbappé-signering vil være en skikkelig «statement» for Real Madrid.

– Han er en fantastisk målscorer, og enormt vanskelig å forsvare seg mot. Han er raskere med ball i beina enn mange av motstanderne uten. Mbappé har alltid drømt om Real Madrid, og det vil være en statement-signering for Real Madrid om de lykkes med å kjøpe en av verdens aller beste fotballspillere til et allerede gode lag, konstaterer fotballeksperten.