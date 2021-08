Krever 13 års forvaring for tidligere realitykjendis

Påtalemyndigheten mener at mannen har voldtatt tre kvinner og at det er en fare for at han vil slå til igjen. Derfor krever de at han dømmes til 13 års forvaring. Selv nekter den tidligere realitykjendisen straffskyld.

– Påstanden er betydelig for streng, selv om han skulle bli domfelt på alle poster, noe jeg dessuten har argumentert for at jeg ikke mener det er bevismessig dekning for, sier mannens forsvarer, advokat Hans Christian Wang.

Han legger til at klienten nekter straffskyld for alt, bortsett fra den ene anklagen som går ut på at han tok bilder av fornærmedes underliv.

– Han begjærer seg derfor frifunnet på alle øvrige poster, sier Wang.

Påtalemyndigheten er av en helt annen oppfatning av saken mot mannen, som tidligere har deltatt i flere realityprogrammer på norsk TV.

– Bakgrunnen for at det ble lagt ned påstand om forvaring er at det er snakk om alvorlige seksuallovbrudd, hvor vi mener det er en nærliggende fare for gjentakelse for tilsvarende handlinger – og at fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet, sier konstituert statsadvokat Daniel Sollie, som mener at vilkåret for forvaring er oppfylt.

Omfattende anklager

De siste to ukene har den tidligere realitykjendisen forsøkt å forsvare seg mot anklagene som er rettet mot ham i Halden tingrett.

Den første voldtekten fant ifølge tiltalen sted før jul i 2011.

AKTOR: Konstituert statsadvokat krever forvaring for den tiltalte mannen. Foto: Tore Meek / NTB

Påtalemyndigheten mener at den fornærmede kvinnen var ute av stand til å motsette seg den seksuelle handlingen på grunn av søvn eller ruspåvirkning.

Snaut fire år senere, på høsten i 2015, begikk han et lignende forhold mot en annen kvinne, ifølge tiltalen.

Det mest alvorlige forholdet i tiltalen fant imidlertid sted om kvelden fredag 7. september i 2018, mener påtalemyndigheten. I en bolig i Halden skal han ha gitt en kvinne legemidlene klonazepam og alprazolam via mat eller drikke.

Dette førte til at kvinnen fikk kraftig nedsatt bevissthet.

Strafferamme: 21 år

I boligen var den tidligere realitydeltakeren sammen med tre andre personer: To menn og en kvinne.

Den neddopede kvinnen ble ifølge tiltalen utsatt for gjentatte seksuelle overgrep. Deler av handlingen ble filmet av realitydeltakeren, og han skal ha tatt bilder av kvinnens nakne underliv, ifølge pålemyndigheten.

Overgrepet vedvarte i mange timer og samtlige som var til stede i boligen deltok i overgrepet, ifølge tiltalen.

Aktor har lagt ned påstand om 13 års forvaring med en minstetid på åtte år og åtte måneder.



– Vi mener å ha ført bevis for handlinger som er av svært alvorlig art. Det alvorligste forholdet har en strafferamme på 21 års fengsel. Vår påstand gjenspeiler alvoret i de handlinger som er begått, sier aktor Solli.

I utgangspunktet ble de to første voldtektsanklagene, fra 2011 og 2015, henlagt etter bevisets stilling av statsadvokaten etter at de var anmeldt og etterforsket. I forbindelse med etterforskningen av gruppevoldtekten i 2018 ble sakene imidlertid gjenåpnet.

Det er ventet at dommen avsies i løpet av høsten.