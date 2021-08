Lar seg imponere av «rebellen» Eiking : – Fysiologisk er han en gave til sporten

Både gamletreneren Olav Byrkjeland og sykkelnestor Johan Kaggestad så tidlig at Odd Christian Eiking hadde noe helt spesielt ved seg. Begge er imidlertid enige om at veien mot toppen har vært unødvendig kronglete.

For du skal lete lenge og vel om du skal finne en person i Sykkel-Norge som flere har en mening om enn Odd Christian Eiking.

Enormt potensiale, ærlige uttalelser, triumfer på proffnivå og noen skjebnesvangre øl i Spania har sørget for det.

Sammenlagtledelse i Vuelta a España er det foreløpige høydepunktet i 26-åringens karriere - en karriere mange hadde enorme forventninger til, men forventninger Eiking bare tidvis har levd opp til.

Olav Byrkjeland var askøyværingens trener i ung alder i Bergen Cykleklubb (Bergen CK), og han beskriver en «dønn seriøs» syklist som tidlig var villig til å ofre mye for å nå langt.

– Han er som mange andre gode idrettsutøvere: litt høy på seg selv av og til. Han tenker av og til at han vet best. Ikke alle valg har vist seg å være det. Han har også vært litt plaget med sykdom og skader, og på den måten gått glipp av viktige treningsperioder. Jeg kjenner ikke til hvordan han trener nå, men som ung var han dønn seriøs, forteller Byrkjeland.

Dominerte som junior - sendt hjem fra Vuelta

– Han var meget god som junior. Veldig, veldig god. Kanskje den beste, fortsetter han, og legger til:

EIKINGS TIDLIGERE TRENER: Olav Byrkjeland.

– Litt forskjellige ting gjorde at han kanskje ikke ble «sett» så godt av landslagsledelsen den gang. Men han hadde det i seg som junior, det såg jeg, sier Byrkjeland, som tidlig tok med seg en ung Eiking på trening med de voksne i Bergen CK.

At han skulle ende opp i rød trøye i Vuelta a España, et av de tre store etapperittene i sykkelsporten, var Byrkjeland imidlertid ikke forberedt på.

– Det var overraskende og noe jeg aldri hadde sett for meg. Men samtidig har jeg sett det i ham tidligere. Han har vist noen ganger at han kan. Han har hatt litt stang ut, og det har gått opp og ned. Men han har alltid hatt det i seg. Han var den som tidlig ville trene veldig mye, sier Byrkjeland, og påpeker at han «bare har gode ord å si om ham».

Øldrikkingen i Spania, som det ble henvist til over, gjorde at hans gamle arbeidsgiver neppe vil si det samme.

Eiking ble nemlig kastet ut av Vueltaen tilbake i 2017, med bare én etappe igjen, for å ha tatt noen øl med en lagkamerat. Det ble beskrevet som «upassende oppførsel» av sjefene på FDJ-laget. Den beskrivelsen var Eiking selv ikke enig i.

Eiking ble proff med laget i 2016, men han måtte finne seg en ny arbeidsgiver før 2017-sesongen.

Valget falt på det som nå heter Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, hvor nordmannen nå står med tre proffseire på CVen og rød trøye i Vuelta a España.

Har frustrert Kaggestad

Eiking, som er på utgående kontrakt, er ventet å forlenge avtalen med sin nåværende arbeidsgiver.

I motsetning til de fleste andre toppsyklistene i Norge, har Eiking ikke vært aktuell for storsatsende Uno-X, og TV 2 forstår også at han for øyeblikket ikke er vurdert som sikker på det norske laget til VM i slutten av september - til tross for at han tilsynelatende er i sitt livs form.

– Jeg husker at han sprang Rett Vest (et ultraløp som arrangeres i fjellheimen i Bergen) like før et sykkelritt en gang. Det var jo ikke så lurt med tanke på oppladning og så videre. Det mente enkelte var litt useriøst, men det er litt typisk Odd Christian. Han er litt rebell. Han ønsker å være seg selv, sier Byrkjeland.

Johan Kaggestad hørte tidlig om en ung mann fra Bergenstraktene som syklet fort i juniorklassene, men føler det fortsatt er et utappet potensial i askøyværingen.

– Byrkjeland treffer godt med beskrivelsen. Eiking er en bohem og tar ikke alltid de lureste valgene. Han er et kjempetalent, men han har ikke fått maksimalt ut av det. Det har frustrert meg litt, for han er et fenomenalt talent, sier Kaggestad.

– En gave til sykkelsporten

Eiking kan vise til triumf i endagsrittet Boucles de l'Aulne og etappeseire i Tour de Wallonie og Arctic Race i proffenes rekker, men han har ikke vunnet på WorldTour-nivå ennå.

– Fysiologisk er han en gave til sykkelsporten. Det er det ingen tvil om. Men han har nok rotet bort noen resultater også, sier Kaggestad.

Eiking har aldri hevdet seg i sammendraget i en Grand Tour tidligere, men Kaggestad tror det kan forandre seg i år.

– Det kan nå ganske langt i Vueltaen. Jeg tror ikke han kommer til å ha trøya lenge, men slik det ser ut kan det fort bli en plassering blant de ti beste til slutt. Det er ikke urealistisk.