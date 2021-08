«The Big Bang Theory»-stjernen løy om statsborgerskap

Etter at Simon Helberg (40) var ferdig med «The Big Bang Theory», ønsket han en rolle i filmen «Annette». I den forbindelse fortalte Helberg at han var europeisk – noe som ikke har rot i virkeligheten.

Amerikaneren Simon Helberg ble verdenskjent for sin rolle som Howard Wolowitz i situasjonskomedien «The Big Bang Theory».

Selv om han har en enorm fanskare, kan han ikke bare velge og vrake mellom roller. Faktisk måtte han gjøre drastiske grep for å få filmrollen han ønsket i «Annette».

STJERNESPEKKET: «Annette» er en musikalsk dramafilm fra 2021. Handlingen følger et par i rampelyset, som får livet snudd på hodet når de får sitt første barn. Foto: PictureLux

Løy til produksjonen

40-åringen ønsket å jobbe med skuespillere som Adam Driver og Marion Cotillard. Han måtte overbevise produksjonen for å bli vurdert i castingprosessen.

– Dette var mennesker som jeg ønsket å jobbe med så inderlig, og sammensetningen av skuespillere var noe som aldri ville skje igjen. Jeg var så stor fan av dem at jeg klarte å skaffe et manus, forteller han til Metro.

Et av kritieriene den franske regissøren Leos Carax stilte for å få rollen, var å ha et europeisk statsborgerskap.

– Så, selvfølgelig løy jeg og sa at jeg var en europeisk statsborger. Jeg tenkte: «Vel, jeg kommer tilbake til det hvis det er nødvendig», men jeg hadde ingen reell plan.

MUSIKALSK: Helberg fikk rolle i musikalen, blant annet fordi han er en svært habil pianospiller. Foto: Marechal Aurore/ABACA

Ble fransk

Carax likte audition-videoen til skuespilleren.

– Han svarte med en gang og likte det, og da kom selvfølgelig det tunge arbeidet med å finne ut hvilke av disse europeiske små landene som ville godta meg, så jeg kunne få en rolle i filmen.

På en eller annen måte klarte Helberg og hans managment å få overtalt de riktige personene i Frankrike.

– Så jeg måtte gjøre mye stress og mas, men endte opp med et fransk pass.