Tror Eiking kan sørge for tidenes beste norske Grand Tour-plassering

Se Eiking i den 11. Vuelta-etappen fra kl. 14.50 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

For første gang siden Thor Hushovd akslet den røde ledertrøyen i 2006, er det en nordmann som leder Vuelta a España sammenlagt.

Etter den 10. etappen har Odd Christian Eiking 58 sekunder ned til Guillaume Martin på andreplass, og hele to minutter og 17 sekunder ned til favoritt Primoz Roglic.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tror nordmannen kommer til å beholde utover uken.

– Jeg tror han kan beholde den noen dager. Han er i såpass god form at han kan bite seg fast i den ganske lenge, mener han.

De tre neste etappene ser overkommelige ut. Dermed er det gode muligheter for fire dager i rødt for Eiking.

– Det tror jeg helt klart er realistisk, absolutt, mener Kaggestad.

Selv er Eiking klar for to kuperte og én flat etappe, før lørdagens fjelletappe fra Don Benito til Pico Villuercas. For trøyen skal forsvares.

– Det blir neste mål. Det blir ikke lett. Jeg har sett litt på løypeprofilen. Men jeg tror det er mulig for meg å holde den i noen dager, sier 26-åringen til dansk TV 2.

Grand Tour-rekord?

Kaggestad tror også at Intermarché-Wanty-Gobert nå har muligheten til å få tidenes beste norske Grand Tour-plassering. Det er Giro d’Italia, Tour de France og Vueltaen som regnes som Grand Tours.

– Han kan faktisk klamre seg fast i den trøen en god stund, og ikke minst få en topp ti-plassering sammenlagt. Kanskje kan han til og med bli bedre enn Carl Fredrik Hagens åttendeplass for to år siden, sier sykkeleksperten.

Hagens Vuelta-plassering er den sterkeste av en nordmann, tett fulgt av niendeplassen til Tobias Foss i Giro d’Italia tidligere i år. Det er de to, og Dag Erik Pedersen som ble nummer ti i Giroen i 1984, som er de eneste nordmennene med topp ti-plasseringer i Grand Tours.

Kaggestad mener det taler Eikings sak at han ikke er regnet som en reell utfordrer til kanonene i rittet.

– Fordelen til Eiking er at Roglic kjører mot de andre sammenlagtfavorittene, Movistar-rytterne og Jack Haig. De vil nok konkurrere uavhengig av Eiking, fordi de forventer at han vil miste trøyen til slutt uansett. Når de hamrer løs på hverandre, kan det gjøre Eiking litt usynlig selv om han sitter med den røde ledertrøyen, og da kan han spille poker, være smart og spille på den taktiske kampen mellom utfordrerne, mener sykkeleksperten.

– God timing

Den røde ledertrøyen er også godt nytt for en rytter som foreløpig står uten kontrakt kommende sesong. Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm er allerede klare for Intermarché-Wanty-Gobert fra 2022, og Kaggestad mener Eikings aksjer er betydelig styrket etter bunnsolid kjøring den siste tiden.

– Det var ikke selvsagt i juli. Da snakket jeg med ledelsen i laget, som sa de vurderte ham. Siden det har han blitt nummer sju i San Sebastian, han var kanskje den sterkeste rytteren i Arctic Race og følger opp med flott sykling i Spania rundt, sier han.

Etter etappen la ikke hovedpersonen selv skjul på at ledertrøyen kommer godt med når han skal i kontraktsforhandlinger.

– Ja, det er god timing, sier Eiking.

Se nordmannen i den 11. Vuelta-etappen fra kl. 14.50 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.