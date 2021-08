Væpnet aksjon i Sunnfjord

Politistyrker er på plass utenfor en bolig i Sunnfjord etter at en mann skal ha vist frem en kniv.

Politiet skriver i en pressemelding at en politipatrulje i dag skulle bistå namsmannen med et sivilt gjøremål på en adresse i Sunnfjord, da en mann i 50 årene som er bosatt på adressen, skal ha vist frem en kniv.

– Ved ankomst fikk vi kontakt med vedkommende, men han fremstod da lite samarbeidsvillig. Han fremviste en kniv på trappen og gikk tilbake i sin bolig. Det er uvisst hvor mange som befinner seg i boligen. Politiet har så langt ikke lykkes i å komme i kontakt med vedkommende på ny, skriver politiet.

Videre skriver de at politiet nå er i ferd med å etablere en større styrke utenfor boligen, i tilfelle situasjonen eskalerer. Ingen er så langt meldt skadd eller i fare.

Like før klokken halv tolv onsdag formiddag melder politiet at situasjonen er uendret, men at de har kontakt med mannen på telefon. Han befinner seg fortsatt inne i huset.

– Mistenkte har ikke benyttet noe våpen, og ingen er kommet verken til skade eller er utsatt for trusler eller lignende. Aktuell bolig ligger i spredt bebyggelse, og ingen av de nærmeste beboere er blitt evakuert, skriver politiet.



Artikkelen oppdateres!