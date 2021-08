Står til knærne i vann og søppel i håp om å komme seg inn på flyplassen

Videobilder viser en stor folkemengde utenfor flyplassen onsdag. Mange står til knes i søppel og vann. Vi kan også se et lite barn som løftes over muren til flyplassen.

Se videoen øverst i saken.

Situasjonen er i økende grad kaotisk i og med at tidsfristen for evakueringer nærmer seg raskt.

Tiden renner ut

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab sier onsdag at de skal bruke hver time de kommende døgnene. Frankrike planlegger å avbryte evakueringen torsdag, mens Tyskland har åpnet for at det kan skje allerede onsdag.

Flere land har uttalt at de ikke vil bli ferdig med evakueringene innen fristen, blant dem Storbritannia og Tyskland. Både Norge og flere andre europeiske land har sagt at fristen bør utsettes.

USAs president Joe Biden har sagt at han vil holde seg til evakueringsfristen som er satt til tirsdag 31. august, og onsdag dro flere hundre av de 6000 amerikanske soldatene som har vært igjen i Afghanistan – blant annet for å sikre den internasjonale flyplassen.

Taliban har uttalt at de vil se det som en provokasjon og forlengelse av okkupasjonen hvis tilbaketrekkingen ikke er fullført innen utgangen av august.

Taliban tok over styret i Afghanistan 14. august. Siden da har titusener av afghanere som frykter Talibans styre har samlet seg rundt flyplassen i håp om å komme seg ut.

70.000 evakuert

Vestlige land har siden det evakuert ut mer enn 70.000 mennesker, inkludert egne borgere og afghanere som har jobbet for dem og har rett på beskyttelse, ifølge Reuters.

Norge har nå totalt evakuert 652 personer fordelt på ni flyginger til Oslo.

Arbeidet med evakueringen kommer til å fortsette så lenge flyplassen i Kabul er åpen. UD jobber sammen med Forsvaret, politiet og utlendings- og helsemyndighetene for å kunne hjelpe flest mulig med å reise ut av Kabul, ifølge UD.

Fremdeles befinner mange nordmenn seg i landet, de fleste av dem norske statsborgere med afghansk bakgrunn. Tirsdag uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at det ikke var sikkert Norge ville klare å hjelpe alle disse personene innen tidsfristen.