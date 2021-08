Alexander Sørloth klar for Real Sociedad

Se Real Sociedad - Levante lørdag kl. 19.25 på TV 2 Play

Det bekrefter Real Sociedad via sine kanaler onsdag.

Som TV 2 kunne erfare mandag er det snakk om en låneavtale ut sesongen med opsjon på kjøp. Landslagsspissen meldte overgang til RB Leipzig før forrige sesong, men har slitt med spilletiden i Bundesliga. På 29 kamper i den tyske toppdivisjonen forrige sesong, derav 13 fra start, scoret nordmannen kun fem ganger.

Nå går spissen i Martin Ødegaards fotspor og skal tilbringe en sesong på lån i San Sebastián. Bjørn Tore Kvarme og Vadim Demidov har også spilt for den spanske klubben.

– Det er noe som selvsagt gleder folk i San Sebastián. De har stort sett mye kjærlighet for skandinaviske spillere generelt etter det Alexander Isak har prestert i senere tid, og det som Martin Ødegaard gjorde i klubben. Da har mye til overs for spillere fra nordre Europa generelt. De liker å si «we are the north» om sine skandinaver, sier TV 2s fotballkorrespondent i Spania Alexandra Jonson.

Kjemper med svenske om én spissplass

I Real Sociedad må Sørloth kjempe med svenske Alexander Isak om en startplass. De blå og hvite spiller nemlig vanligvis i en 4-3-3-formasjon der det kun er plass til én rendyrket spiss.

– Han er hentet inn for å dekke opp etter Willian José, en som har vært litt reserve for Alexander Isak. Det er et veldig sterkt Real Sociedad med en god stall, så det er ingen enkel oppgave å kapre en startplass der. Det kommer til å bli en batalje mellom de skandinaviske «Alex-ene».

– Det som taler for spilletid er at Real Sociedad er med i tre turneringer. De er med i Europa League, den spanske cupen og La Liga. Treneren har tidligere vist at han liker å gjøre mye rotasjoner. Isak kommer nok til å spille de viktigste kampene, men det kommer definitivt til å bli godt med spilletid for Sørloth.

Den tidligere Crystal Palace-, Rosenborg- og Bodø/Glimt-spissen bøttet inn for Trabzonspor i sesongen før den forrige. Trønderen vartet opp med 24 mål og ni målgivende på 34 ligakamper i Tyrkia.

Sørloth har scoret elleve mål på 32 landskamper for Norge og er med i troppen til Ståle Solbakken til VM-kvalifiseringskampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar.