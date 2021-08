Får 10.000 i bot etter dette

En gangbro kollapset etter at en betongbil kjørte inn i den tidligere denne måneden. Nå er sjåføren ilagt et forelegg på 10.000 kroner.

Det var 11. august at gangbroen på fylkesvei 585 ved Stortveitveien i Bergen kollapset etter at en betongbil kjørte inn i den.

Uhellet førte til at veien ble stengt en god stund, og flere husstander i området skal i en periode ha mistet internett og TV. Ingen personer ble skadd i hendelsen.

I en pressemelding onsdag skriver Vest politidistrikt at sjåføren av betongbilen er ilagt et forelegg på 10.000 kroner, samt inndragning av førerkortet i fire måneder for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3.

Ifølge politiet er sjåføren gjort kjent med forelegget, og han har fem dager på seg til å godta boten.

– Dersom han ikke godtar boten og inndragningen, vil saken bli oversendt Hordaland tingrett for vanlig hovedforhandling, skriver politiet.