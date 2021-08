Zuccarello i sorg: – Det er vanskelig å si noe om det

Mandag ble den tidligere NHL-spilleren Jimmy Hayes funnet død, 31 år gammel.

Amerikaneren var en nær bekjent av Zuccarello, og den norske landslagsspilleren tok beskjeden om dødsfallet tungt.

– Det var en veldig trist nyhet å få etter treningen i går. Det er vanskelig å si noe om det, men tankene mine går til hele Hayes-familien og alle de fine folka der, sa Zuccarello under et intervju med TV 2 Sporten tirsdag.

Brorens melding

Nordmannen spilte flere sesonger sammen med Jimmy sin lillebror, Kevin. Gjennom de årene fikk han et nært forhold til Hayes-familien.

– Jeg har et godt forhold til den familien, sier han.

Zuccarello delte selv et bilde av Jimmy Hayes på sin Instagram-profil, for å hedre 31-åringen, tirsdag.

Kevin har også brukt Instagram for å dele sine tanker i etterkant av brorens dødsfall:

Kevin forteller i innlegget om hvordan han alltid har sett opp til sin bror, og hvordan det alltid har vært de to. Broren takker for alt han har lært og for den Jimmy var.

En stor karriere

Søndag feiret Hayes og familien toårsdagen til sønnen Beau. Hans yngste sønn Mac ble født 5. mai.

Amerikaneren spilte gjennom en årrekke i NHL – for Chicago Blackhawks, Florida Panthers, Boston Bruins og senest for New Jersey Devils i 2017/18. Hans siste klubb var Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL. Det var farmerlaget til Pittsburgh Penguins.

Hayes fikk 72 kamper og noterte seg for 30 målpoeng (15 mål, 15 målgivende) i 2018/19-sesongen for laget.

Høyrevingen noterte seg totalt for 109 poeng (54 mål, 55 målgivende) på 334 NHL-kamper, fordelt på sju sesonger.