Jaguar kom kanskje en smule for sent til å få den største biten av SUV-kaka med sin F-Pace.

Konkurransen om å kapre kunder som ville ha høyreist, velutstyrt bil og litt luksuriøs bil med firehjulsdrift og gjene dieselmotor hadde pågått i veldig mange år. Det skulle holde å nevne modeller som Mercedes GLC/ML, BMW X3/X5, Lexus RX, Volvo XC60 og Audi Q5.

Men til tross for at Jaguar kom litt sent – så kom de godt. Bilen solgte faktisk ganske brukbart her hjemme, i datidens Jaguar målestokk.

Det høres jo nesten antikvarisk ut i dag, men for 5 – 6 år siden da Jaguar F-Pace dukket opp, var romslig SUV med dieselmotor og firehjulsdrift hot. Selv om det ikke fantes noen ladekontakt den gangen.

Noen av grunnen til populariteten var definitivt 2-liters dieselmotoren på 180 hestekrefter. Den ga den små-snobbete bilen en noenlunde folkelig pris. At bilen har solgt brukbart viser også antallet biler som nå er til salgs av F-Pace på bruktmarkedet. Nesten 70 stykker. Skal vi tippe mange har byttet over til elektriske I-Pace?

Fra under 400.000 kroner

Det er nesten overraskende mange Jaguar F-Pace til salgs på bruktmarkedet nå.

Selvfølgelig har årene og kilometerne som har rullet på siden 12. mai 2016, da bilen ble lansert i Norge. gjort noe med prisene.

Du kan nå få luksus SUV-en fra Jaguar til rundt 350.000 kroner, om du tåler litt høy kilometerstand og ikke må ha den aller mest velutstyrte. En 2018-modell som har gått bare rundt 50.000 kilometer, har mye utstyr og fortsatt nybilgaranti, får du for rundt 450.000 kroner. Det er fortsatt mye og staselig bil for pengene.

Engelske biler (Jo da, vi vet at det er indiske Tata som eier Jaguar nå …) er kanskje ikke altfor kjent for ypperlig kvalitet og driftssikkerhet. Gjelder det fortsatt, eller er det bare et gammelt og loslitt rykte?

Det har vi funnet ut av. Ved å gå rett til kilden – nemlig til de som eier og kjører en F-Pace til daglig. En god del eiere har nemlig lagt igjen en anmeldelse av F-Pace i vår bruker-genererte bruktbilguide, Eierne mener.

Dette er noe av det de skriver:

Skiller seg ut

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Kvaliteten på noe av interiøret kunne vært bedre. Det samme med dybden i bagasjerommet skriver denne eieren, som har en 2018-modell med 180 hk. dieselmotor. Det påpekes også at prisene fort «baller på seg» om man er raus med tilvalg av ekstrautstyr.

I kategorien kjøreglede og når det gjelder forbruk gis det derimot full pott.

Totalt ender anmeldelsen med 9 poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her:

Ligger som støpt på veien

Denne eieren gir sin F-Pace 9,4 av 10 poeng og er altså svært godt fornøyd.

Det som spesielt framheves som positivt er plassen og at dette er mye bil for pengene, sett opp mot konkurrentene. Så langt er det heller ikke noe å usette på kvalitet og driftssikkerhet.

Også denne anmeldelsen byr på 10-ere i flere av kategoriene.

Se hele anmeldelsen her:

Lavt forbruk

– Nydelig bil med godt kompromiss mellom sporty og komfortable kjøreegenskaper. Overrasket over hvor godt 180 hk 2-liters motoren fungerer til denne bilen. Det sier eieren av denne 2017-modellen med dieselmotor. Dermed blir det 10 poeng i kategorien kjøreglede.

Vedkommende er tydelig godt fornøyd med sin F-Pace, for det deles ut 10-ere i andre kategorier også.

Også dieselforbruket, som er ned mot halvliteren på mila er eieren fornøyd med. Totalt gir han bilen sin 9,6 av 10 mulige poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Noen små-bugs ...

– Fantastisk kombinasjon av komfort og sportslighet, godt drag til tross for "liten" motor. Det skriver eieren av denne hvite F-Pacen.

Vedkommende legger også til at det har vært noen små-problemer underveis, men dette har elegant blitt fikset på garantien.

Eieren mener også at Jaguaren går utenpå BMW X3/X5, Audi Q5 og Volvo XC60/90 som det er 13 av på dusinet og at F-Pace er en bil som blir lagt merke til og beundret.

Poengsummen her ender på 9,6 av 10 mulige. Nok en godt fornøyd eier der altså.

Se hele anmeldelsen her:

Oppsummert:

De som kjører Jaguar F-Pace er mer fornøyde enn de som har BMW X3 og Volvo XC60.

I gjennomsnitt gir eierne 9,4 poeng av 10 mulige. Det er svært bra. Flere av eierne påpeker det at bilen skiller seg litt ut, både image- og designmessig. Særlig mot de tyske premium-konkurrentene.

Lavt forbruk, komfort, plass og kjøreglede trekkes også fram. Det virker som bilene har god kvalitet, det har vært svært få problemer.

Om vi sammenligner Jaguar F-Pace mot Mercedes GLC og Volvo XC60 (Fra 2018-) får vi følgende resultat:

Jaguar F-Pace: 9,4/10. Mercedes GLC: 8,7/10. Volvo XC60: 8,1/10.

En ganske klar seier til Jaguar der altså.

