Supporteren Skipp styrer Spurs-skuta

Ok, kanskje overskriften er en smule tabloid, men Oliver Skipp er blitt en mann Tottenham-manager Nuno Espírito Santo setter sin lit til.

– Man må klype seg litt i armen.

Det er Skipps egne ord om tilværelsen han nå befinner seg i. Som fast innslag på laget han har vært tilhenger av siden 20-åringen var en liten gutt.

– Jeg kom til klubben da jeg var åtte, så jeg har vært her lenge, sier Skipp.

– Det har alltid vært drømmen, men jeg trodde aldri at det skulle bli en virkelighet. Man må minne seg på hvordan det var da jeg var liten og drømte om det. Når man har fått smaken på det, vil man bare ha mer.

Oliver Skipp ble en del av Tottenham-systemet da han var åtte år gammel. Midbanespilleren har aldri vært målfarlig, aldri vært størst i klassen, aldri vært raskest, men "Skippy" har kvaliteter som gjør at han nå starter hver Premier League-kamp for favorittklubben.

– Han har en helt enorm motor og radius. I det ene øyeblikket er han nede ved motstanderens cornerflagg, og i det neste er han hjemme i egen boks og takler. Det virker av og til som om det er to av ham, sier Kasper Wikestad.

Det var disse kvalitetene som gjorde at Skipp fikk sin debut under Mauricio Pochettinos ledelse tilbake i 2019. Først i Ligacup-seieren over West Ham 31. oktober 2018, så i Premier League-møtet med Southampton 5. desember samme år.

– Han har utviklet seg noe enormt det siste året, sier Wikestad og fortsetter.

SAMMENLIGNES MED KANTÉ: Chelseas N'Golo Kanté er regnet som en av fotballverdenens ypperste ballvinnere. Her i duell med Manchester Citys Raheem Sterling. Foto: Laurence Griffiths

– Han er god på å time taklingene. Det handler om radius, intelligens og taklingsstyrke. Han er en N’golo Kanté-type, sier kommentatoren.

Unggutten fikk sine sjanser, og før fylte 20 år, hadde Skipp fått 15 Premier League-kamper for Spurs, to av de fra start.

Dro nordover for å utvikle seg

Men en ung spiller i utvikling trenger mye spilletid. Løsningen ble et låneopphold i Norwich.

– Man er alltid spent når man skal til en ny klubb og man vet aldri om man vil få tillit. Det gikk over all forventning og jeg er veldig takknemlig for tiden jeg hadde i Norwich, sier Skipp.

I GULT: Skipps låneopphåld i Norwich ble en formidabel suksess. 20-åringen spilte 45 av 46 ligakamper for ligamesterne. Foto: Nick Potts

Suksessen var udiskutabel - Skipp spilte 45 av 46 ligakamper for kanarifuglene og var dermed svært delaktig i sesongen som endte med seier i Championship og direkte opprykk til Premier League.

Men midtbaneankeret var ingen umiddelbar suksess i gult og grønt.

Ingen pangstart

– Han brukte litt tid på å tilpasse seg, sier Wikestad, som følger Norwich tettere enn de fleste her til lands.

– Han snurret rundt sin egen akse og ikke det var ikke mye som skjedde. Jeg husker jeg tenkte, "var dette den beste spilleren man kunne få på lån fra Premier League".

Kommentator Kasper Wikestad i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

Men Norwich-manager, Daniel Farke, så potensialet som bodde i gutten. Oliver Skipp fikk tillitt og etter hvert blomstret den 175 cm høye ballvinneren.

– Han spilte seg veldig opp. Han var nok blant de tre beste spillerne i Championship forrige sesong, sier Wikestad om Skipps utvikling.

– Jeg fikk mye tillitt, og det setter jeg stor pris på. Det å spille Championship-fotball hver lørdag og tirsdag er med på å utvikle deg som spiller. Det er noe man ikke får når man spiller i akademiet, sier Skipp.

Nå er 20-åringen tilbake i klubben han har spilt for siden han var åtte år. Skipp gikk rett inn i Espírito Santos to første startellevere, mot henholdsvis Manchester City og Wolverhampton.

– Det er helt tydelig at Tottenham ønsker å satse på ham. Norwich har satt himmel og jord i bevegelse for å hente ham på lån en sesong til, sier Wikestad om talentet.

Tror utviklingen vil fortsette

– Det er noen forventninger som følger med det å spille i Tottenham, og dette er jo Premier League. Det tar nok litt tid før jeg vender med helt til det, men jeg er veldig takknemlig for de sjansene jeg har fått allerede.

Wikestad tror også det vil ta litt tid før Spurs-fansen får se det beste av Skipp i Englands øverste divisjon.

– Jeg vil tro at det kommer til å ta litt tid også i Tottenham, slik tilfellet var i Norwich, sier Wikestad.

– Jeg tror den Skippy vi ser nå ikke er den samme som vi kommer til å se om et halvt år.

Statistikken med 20-åringen på banen er i hvert fall hyggelig lesning for Tottenham-fansen. Klubben har aldri tapt en Premier League-kamp der Skipp har vært involvert. Før helgens møte med Watford står midtbaneankeret med 17 kamper for de liljehvite.

