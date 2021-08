Nirvana saksøkes for barnepornografi for 30 år gammelt «Nevermind»-cover

Spencer Elden (30) mener at bandet utnyttet ham seksuelt da de tok bilder av ham naken i 1991.

Elden, som var naken på coveret til Nirvanas gjennombruddsalbum «Nevermind», anklager bandet ifølge Variety for barnepornografi.

30-åringen mener at Nirvana brøt føderale barnepornografiske vedtekter og utnyttet ham seksuelt.

Coveret har blitt tolket som et symbol på kapitalisme, mens Eldens advokat Robert Y. Lewis sier til nettstedet at dollarseddelen på bildet får babyen til å se ut som en prostituert.

90-TALSHELTER: Nirvana, med Kurt Cobain (midten), Dave Grohl (t.h) og Kris Novoselic i 1993. Foto: Stephen Sweet/REX

«Livslang skade»

Spencer var fire måneder gammel da bildet ble tatt i 1991, og hans foreldre skal ha fått 200 dollar i betaling.

Elden påstår at foreldrene hans ble forsikret om at kjønnsorganet hans ikke skulle vise på coveret.

I søksmålet opplyser 30-åringen har han har lidd en livslang skade etter at han ble avbildet på det ikoniske coveret, og hevder at verken han eller hans verger samtykket til nakenbildet.

Han mener at bandet, fotografen og plateselskapet «med vilje markedsførte Spencer som barnepornografi og utnyttet den sjokkerende karakteren på bildet for å markedsføre seg selv og musikken sin på hans bekostning».

Krever mange millioner i erstatning

I søksmålet står det at Elden har fått store psykiske problemer etter at «Nevermind» kom ut og Nirvana tok verden med et brak.

Han krever nå minst 150.000 dollar, altså over 1,3 millioner, fra hvert gjenlevende medlem av bandet, Dave Grohl og Kris Novoselic, og fra avdøde vokalist Kurt Cobains kone Courtney Love.

Like mye vil han ha fra Guy Oseary og Heather Parry, som forpakter Cobains formue og eiendommer, fotograf Kirk Weddle og en rekke eksisterende og nedlagte plateselskaper som har vært involvert i albumet.

Han saksøker også den originale Nirvana-trommisen Chad Channing, som ble erstattet av Grohl i 1990, før albumet ble spilt inn og bildet ble tatt.

Gjenskapte bildet etter 25 år

I 2016 stilte Elden opp på et cover fullt påkledd for å hylle Neverminds 25-årsjubileum.

– Jeg sa til fotografen: «La oss gjøre det naken». Men han tenkte at det ville bli rart, så jeg hadde på meg badebukse, sa han til The New York Post den gang.

Han fortalte at han syntes at det var rart at nakenbildet som ble tatt i 1991 ble ikonisk.

– Det er kult, men rart, å være en del av noe så viktig, og så husker jeg det ikke engang, sa han.