Fotballryktene: – Ronaldo vil presse gjennom Manchester City-overgang

Cristiano Ronaldo ønsker en retur til engelsk fotball, mens PSG har funnet sin erstatter for Kylian Mbappé. Her er onsdagens fotballrykter!

Ifølge The Athletic vil PSG avslå Real Madrids bud på 1,6 milliarder kroner på Kylian Mbappé, men den spanske storklubben gir ikke opp jakten på den franske stjernen. Et nytt bud på to milliarder planlegges, ifølge nettstedets journalist Adam Crafton.

Skulle PSG miste superstjernen er Evertons Richarlison på ønskelisten. Det skriver Eurosport.

Sportskanalen skriver også at Arsenal vil intensiverer jakten på Kieran Trippier de neste dagene. Backen har lenge vært ryktet til Manchester United, men Mikel Arteta ser på ham som en god erstatter for Hector Bellerín, som er på vei bort.

Cristiano Ronaldo ønsker seg vekk fra Juventus og nå forsøker han å presse gjennom en overgang til Manchester City, ifølge L'Equipe og The Mirror. Den tidligere Manchester United-spillerens tteam har jobbet med en overgang etter at de himmelblå har slitt i jakten på Harry Kane.

Det stopper ikke Pep Guardiolas lag i å forsøke på Harry Kane. Ifølge The Mirror er Manchester City jobbes det fortsatt med en overgang verdt nærmere 1,8 milliarder kroner.

Bild-journalist Christian Falk skriver på sin Twitter-konto at Mino Raiola, agenten til Erling Braut Haaland, krevde at nordmannen skulle få 500 millioner kroner i årslønn da han var i samtaler med Chelsea i sommer. I tillegg krevde agenten et personlig honorar på 400 millioner kroner.

Manchester Evening News skriver at det er tvilsomt at Manchester United vil signere Saúl fra Atlético Madrid. Chelsea er dermed favoritt til å sikre seg midtbanespilleren før overgangsvinduet stenger.

Thomas Delaney forlater Borussia Dortmund til fordel for Sevilla. Det skriver Fabrizio Romano på sin Twitter-konto.

Tottenham er i ferd med å sikre seg Metz-spiller Pape Sarr. Midtbanespilleren skal ha vært ønsket av Chelsea, Arsenal og Everton, skriver Daily Mail. Lyon-spiller Houssem Aouar er også ønsket i Nord-London.

West Ham nærmer seg en avtale med Chelsea for en overgang for Kurt Zouma. Det skriver flere engelske medier, deriblant The Mirror.

Chelsea og Tottenham kjemper om signaturen til den colombianske spissen Luis Dias, skriver The Sun. Porto-spissen ble delt toppscorer i sommerens Copa America.