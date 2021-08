Hurtigruteskip tok seg til kai i Molde for egen maskin

Hurtigruteskipet MS Kong Harald gikk til land i Molde for egen maskin etter å ha drevet mot land ved Bud i Møre og Romsdal.

Skipet ligger ved Storkaia i Molde, og redningsaksjonen er avsluttet. Onsdag vil det bli avklart når skipet kan seile videre.

– Gjestene blir ivaretatt om bord, og mannskapet holder dem løpende orientert, sier pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, til NRK.

– Rolig stemning

Ingen ble skadd i hendelsen, som utløste en storstilt redningsaksjon tirsdag kveld. Det var 306 passasjerer om bord, ifølge NRK.

– Situasjonen virker rolig og avklart nå. Men kriseteamet i Molde kommune er i beredskap i tilfellet passasjerene eller mannskap skulle trenge hjelp eller noen å snakke med, sier ordfører Torgeir Dahl i Molde.

Hurtigruteskipet fikk motorstans utenfor Bud i Hustadvika tirsdag kveld, og det var i en periode i drift mot land.

Stemningen om bord var rolig, forteller passasjer Magnus Bredeli til rbnett. Han anslår at skipet var 300 meter fra land, men at det var forholdsvis rolig sjø.

– Det var skikkelig vær over Hustadvika, men da gikk skipet rett mot bølgene, så det var ikke så ille. Da vi ankret opp, var vi sør for Hustadvika, og den siste timen har det vært ganske rolig sjø, sa Bredeli til avisen tirsdag kveld.

Storstilt aksjon

To ankere ble kastet ut, og det ble iverksatt en redningsaksjon for å evakuere passasjerer. Fire redningshelikoptre, flere redningsskøyter og ambulansebåter ble sendt til utrykning.

Etter en stund fikk skipet i gang den ene motoren og kunne sette kursen mot Julsundet.

MS Kong Harald går i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes og var på vei sørover fra Kristiansund til Molde.

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn

Inspektører fra Sjøfartsdirektoratet skal onsdag gjennomføre tilsyn på hurtigruteskipet MS Kong Harald etter at skipet kom i drift tirsdag kveld.

Sjøfartsdirektoratet berømmer innsatsen og beredskapen som ble satt i verk da skipet fikk motorstans.

– Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Samtidig vil vi gi ros til både kaptein og mannskap om bord, til Hovedredningssentralen som koordinerte redningsaksjonen, og til alle som deltok. Dette viser at vi har gode krefter som stiller opp når en kritisk situasjon oppstår, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Han sier inspektørene vil ta den tiden de trenger for å få et bilde av hendelsesforløpet, og at man derfor ikke kan si noe om når skipet kan seile videre.

Til TV 2 sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon at de skal gjennomføre en forundersøkelse for å innhente mer informasjon og for å kunne gjøre gode vurderinger med tanke på eventuell videre undersøkelse.