Nå stiger smitten raskt – dette er beskjeden fra Nakstad

Koronasmitten stiger raskt i Norge, med over 1000 nye smittede siste døgn. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret for at en stor smittebølge blant unge skal spre seg til uvaksinerte eldre mennesker.

Tirsdag ble det registrert 1093 nye koronasmittede personer i Norge, noe som er 346 flere enn tirsdag forrige uke.

De siste syv dagene er det i snitt registrert 723 koronasmittede per dag, mens tilsvarende snitt for en uke siden lå på 537.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad understreker viktigheten av at alle husker på rådene som fortsatt gjelder.

– Hold minst en meter avstand til andre i det offentlige rom, også hvis du er vaksinert. Hold deg hjemme ved sykdom, og bestill en test. Begrens sosial kontakt der det ikke er mulig å holde avstand eller mange er til stede, sier Nakstad til TV 2.

Innleggelser betyr mest

Det høyeste smittetallet på et døgn under pandemien ble registrert 22. mars i år, da FHI rapporterte om 1107 nye koronasmittede. Samme dag var 266 koronapasienter innlagt på sykehus.

Til sammenligning var bare 52 koronapasienter innlagt på sykehus tirsdag denne uken.

– Vi kan forvente oss en fortsatt økning av smittetall, og sannsynligvis også noen flere innleggelser de neste ukene, selv om flere vaksineres, sier Nakstad.

– Hvor høye smittetall kan vi ha uten å sette inn nye nasjonale tiltak?

– Det er antallet alvorlige tilfeller og innleggelser på sykehus som betyr mest for hvor den grensen går, i tillegg til at det er krevende for kommunene å drive TISK når smittepresset øker mye, sier Nakstad.

Mye å vinne på lavere smitte

TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene, som er tiltak kommunene bruker for å hindre smittespredning i forbindelse med at noen har testet positivt. Denne jobben blir vanskeligere for kommunene jo flere som blir smittet.

– Derfor ønsker vi å få redusert smitten mer allerede nå, med de virkemidlene vi tross alt har gjennom gode smittevernrutiner i hverdagen og testing av elever i skolene, sier Nakstad.

Tirsdag varslet Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) at de vil komme med spesifikke råd til kommuner med høyt smittetrykk, som for eksempel Bergen.

– Vi er bekymret for at en stor smittebølge blant unge skal spre seg til uvaksinerte eldre mennesker som kan bli alvorlig syke, sier Nakstad, og fortsetter:

– Det er mye å vinne på å holde smitten under kontroll frem til vaksinasjonsprogrammet for voksne er gjennomført om cirka seks uker, og helst til det også er gjennomført for ungdommer som tilbys vaksine.

314 nye smittede i Oslo

I Oslo ble det tirsdag registrert 314 nye koronasmittede, som er 209 flere enn samme dag forrige uke.

83 prosent av de vel 2000 smittede i Oslo de siste to ukene er under 40 år.

– Dersom smitten fortsetter å øke mye, så må enten tiltakene bli strengere igjen, eller så må TISK-arbeidet endres slik at det er mulig å gjennomføre med høyere smittetall. Dette bestemmes av nasjonale myndigheter, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune til Dagbladet.

Regjeringen har allerede gjort endringer i TISK-arbeidet ved å åpne for at smittekarantene kan erstattes med testing for personer under 18 år. I tillegg får fullvaksinerte personer og personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene, unntak fra smittekarantene.

I Bergen ble det tirsdag meldt om 101 nye koronasmittede personer det siste døgnet, hvorav 44 hadde ukjent smittevei.

– De høye tallene kan være et resultat av at dagens smittetall er basert på tester som er tatt over flere dager. Vi er uansett bekymret for situasjonen, og vi begynner nå for alvor å se konsekvensene av fadderuken, sa Bergens smittevernoverlege Egil Bovim tirsdag.