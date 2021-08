Andrew Cuomo mister Emmy-pris

Det bekrefter The International Academy of Television Arts & Sciences, som står bak utdelingen. Kun timer etter at Cuomo forlot guvernørkontoret for siste gang, måtte han også vinke farvel til Emmy-prisen. Cuomo ble tildelt prisen for sine daglige koronabriefinger i 2020.

– Prisen hedrer hans lederskap under koronapandemien og hans mesterlige bruk av TV for å informere og roe mennesker verden rundt, sa akademiet da Cuomo fikk prisen november i fjor.

Slettes fra historiebøkene

Da New York var episenter for koronaviruset, ble Cuomos daglige og direkte oppdateringer populære langt utenfor delstatens grenser, delvis fordi de sto i så sterk kontrast til Donald Trumps pressekonferanser om pandemien.

Eks-guvernørens daglige, TV-sendte koronabriefinger var svært populære. Foto: Office of Governor Andrew M. Cuomo via AP

Halvannet år senere har en rekke anklager om seksuell trakassering satt Cuomo i vanry, og akademiet fjernet eks-guvernørens navn fra listen over tidligere vinnere.

– Navnet hans og enhver henvisning til at han mottok denne prisen vil slettes, sier akademiet ifølge Politico.

Upassende kommentarer under briefingen

En av de mange anklagene rettet mot Cuomo, som demokraten selv motstrider, skal ha funnet sted under en av eks-guvernørens koronabriefinger.

En tidligere ansatt i helsedepartementet sier guvernøren kom med en rekke seksuelle antydninger mot henne før briefingen 17. mars i fjor. Under selve briefingen skal Cuomo ha kommentert utseendet hennes.

Kvinnen sier hun opplevde kommentarene som upassende, og tror ikke Cuomo ville sagt det samme til en mann.

Cuomos erstatter Kathy Hochul ble innsatt som guvernør tirsdag. Hun lover en ny æra i New York, hvor Cuomo styrte i ti år.

– Jeg ser frem til en fersk, samarbeidsvillig tilnærming. Det er slik jeg alltid har oppført meg. Det er ikke noe nytt for meg, men det er noe jeg planlegger å introdusere her, sier Hochul, delstatens første kvinnelige guvernør gjennom tidene.