Storbritannia avslutter evakueringen innen «24 til 36 timer» – raser mot USA

Storbritannia avslutter evakueringen fra Afghanistan innen «24 til 36 timer», sier britiske forsvarskilder til The Guardian. Avgjørelsen betyr at tusenvis av afghanere kan bli etterlatt i Kabul, hvor Taliban har stengt adgangen til flyplassen.

Tross gjentatte innsigelser nektet president Joe Biden å lytte til Boris Johnsons forslag om å utsette evakueringen til senere enn 31. august. Dette har fått politikere fra Johnsons parti til å erklære det «spesielle forholdet» mellom Storbritannia og USA for dødt.

– Forholdet har ikke vært verre siden Suez-krisen i 1956. Forholdet er veldig, veldig skadet, lyder det fra de konservative.

Kun timer igjen

Etter tirsdagens G7-møte, hvor Johnson ikke maktet å overtale Biden, sier britiske forsvarskilder til The Guardian at de amerikanske styrkene trenger to til tre dager på å avslutte operasjonen ved flyplassen i Kabul.

Snart er det helt slutt på amerikanske styrker ved flyplassen i Kabul. Foto: Taylor Crul/US Air Force

Britiske styrker ønsker å være ute av landet minst 24 timer før den tid, noe som betyr at det er svært lite tid til å evakuere sårbare afghanere. Alle vestlige styrker vil forlate landet innen få dager.

Storbritannia er et av landene som ønsker å etablere en luftbro fra en sivil flyplass i Afghanistan etter at fristen utløper 31. august. Flyplassen kan opereres av tyrkiske myndigheter, og vil være en vei ut av landet for afghanere som frykter for livet under Talibans styre.

Raser mot USA

Det var spådd på forhånd at USA ikke ville gå med på en utsettelse, men flere konservative parlamentsmedlemmer og ministre reagerer likevel med sinne.

– Bidens USA virker å ha bestemt seg for å trekke seg tilbake, når det er åpenbart at de er de eneste som hadde mulighet til å ta ansvar, sier en ikke-navngitt minister til The Guardian.

Johnson erkjenner at han hadde lite å stille opp med i kampen mot USA og Biden, men håper likevel på å kunne evakuere så mange som mulig de neste dagene.

Boris Johnson var maktesløs i møte med Joe Biden og USA. Foto: Tolga Akmen/AFP

– Vi føler oss trygge på at vi kan evakuere flere tusen, men situasjonen på flyplassen kommer ikke til å bedre seg, sier statsministeren.

Talbian ber evakueringen stanse

Johnson forteller at Storbritannia har evakuert 9000 mennesker fra Afghanistan, 2000 av disse har blitt evakuert de siste 24 timene. Dette er for det meste britiske statsborgere, og flere frykter at afghanere som har arbeidet for Storbritannia vil etterlates.

Frankrike, Tyskland og Italia ønsket i likhet med Storbritannia å utsette fristen. Canadas statsminister Justin Trudeau sier landet styrker vil bli værende i Afghanistan så lenge som nødvendig.

Talibans talsperson Zabihullah Mujahid sier gruppa vil stenge adgangen til flyplassen i Kabul. Foto: Hoshang Hashimi/AFP

Statsministeren sier den fremste betingelsen for samarbeid med Taliban er at gruppen garanterer at alle som ønsker å forlate landet får gjøre dette, også etter 31. august. Det virker lite sannsynlig at Taliban vil gå med på dette, og på en pressekonferanse tirsdag sa gruppens talsperson Zabihullah Mujahid at de ikke godtar evakueringer etter fristen. Han ba også afghanere om å slutte å dra til flyplassen, særlig de med høy utdannelse.

– Vi ber dem om å slutte med dette, sa Mujahid med henvisning til evakueringen.

Biden vil bli ferdig

Tirsdag kveld sier Biden at han ønsker alle amerikanske styrker ut av Afghanistan så snart som mulig, og før fristen 31. august. Presidenten utelukker ikke å bli værende lenger om nødvendig, men er tydelig på at operasjonen snart er ved veis ende:

– Jo før vi blir ferdig, jo bedre, sier demokraten.

Joe Biden overholder fristen, men utelukker ikke en utsettelse. Foto: Susan Walsh/AP Photo

Han omtaler diskusjonen med G7-lederene som produktiv, og føler verdenslederne står samlet i den pågående konflikten med Taliban.

– Hver dag vi har folk på bakken, er nok en dag IS forsøker å angripe flyplassen. uskyldig sivile og amerikanske og allierte styrker, sier Biden.