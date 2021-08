Omfattende politiaksjon etter alvorlig voldshendelse i Oslo

Klokken 02.15 bekrefter politiet at de er på Trosterud med store styrker i forbindelse med en alvorlig voldshendelse.

– Vi har mye politi og kriminalvakt på stedet, så mye mer kan jeg ikke si akkurat nå, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.

Både hundepatruljen og politihelikopter er satt inn i søket.

– Utgangspunktet for meldingen er at vitner har hørt skudd, forteller operasjonslederen. Politiet kan foreløpig ikke kommentere om de har funnet bevis for at det er avfyrt skudd, heller ikke om det er noen skadde.

– Vi jobber intenst med å få oversikt over situasjonen, avslutter Pedersen.