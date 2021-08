Mercedes-sjefen varsler skjebnevalg

– Jeg vil bare bli ferdig med ferien, dra til Spa og ha de samtalene «face-to-face», sier Toto Wolff til The Times.

Mercedes-sjefen snakker om George Russell og Valtteri Bottas.

Superstjernen Hamilton har allerede forlenget kontrakten, men det er fortsatt uvisst hvem som skal kjøre sammen med ham i Mercedes neste sesong.

USIKKER FREMTID: Valtteri Bottas, som har måttet leve i skyggen til Lewis Hamilton, må kanskje finne seg et nytt lag neste sesong. Foto: David W Cerny

Samtaler denne uken

ESPN skrev tidlig i august at makkeren sannsynligvis blir Russell. Ifølge The Times skal Wolff i samtaler med både Russell og Bottas denne uken.

Belgias Grand Prix går på Spa-banen i helgen.

– Det er ikke et enkelt valg, for vi kjenner kvalitetene til Valtteri.

– Han fortjener å kjøre for Mercedes, slår Wolff fast.

31 år gamle Bottas er inne i sin femte sesong for storlaget, mens åtte år yngre Russell er i sin tredje sesong for Williams – en av de svakeste bilene i feltet.

FIKK SJANSEN: George Russell fikk kjøre for Mercedes da Lewis Hamilton ble koronasyk før løpet i Bahrain i fjor. Briten er en del av lagets juniorprogram, og mer eller mindre «på lån» til Williams, skriver The Times. Foto: Tolga Bozoglu

Mercedes' mektige sjef har latt seg imponere av hva Russell, som ble en del av storlagets juniorprogram i 2017, har vist i Formel 1-sirkuset.

– Han fortjener sjansen til faktisk å kjøre i en konkurransedyktig bil fremst i feltet. Det er fordeler og ulemper ved begge, men jeg antar at tiden er inne for en avgjørelse. Jeg sa til dem at jeg ikke vil at det skal dra ut så mye lenger, siteres Wolff på.

Østerrikeren forklarer at han vil forsikre seg om veien videre for begge førerne før han går ut med en avgjørelse. Offentliggjøringen er ventet i løpet av de kommende ukene, skriver The Times.

Svimlende Hamilton-lønn

Mercedes kniver med Red Bull om VM-tittelen i år. Hamilton er åtte poeng foran Max Verstappen i sammendraget, mens laget er tolv poeng foran Red Bull i konstruktørmesterskapet.

36 år gamle Hamilton har forlenget sin kontrakt til ut 2023-sesongen. Ifølge BBC gikk superstjernen med på et lønnskutt på grunn av pandemien. Med den nye kontrakten tjener han angivelig like mye som før koronaviruset inntraff.

Det vil si svimlende 40 millioner pund i året, skriver BBC. Summen tilsvarer om lag 480 millioner kroner.