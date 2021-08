Bekreftet: Biden aksepterer Talibans frist

USAs president bekrefter at de vil forsøke å forholde seg til Talibans satte frist for evakueringen fra Afghanistan.

Flere amerikanske medier rapporterte tidligere tirsdag at USA ville forholde seg til tidsfristen som Taliban har satt for når USA og de allierte styrkene skal ha trukket seg ut fra Afghanistan, nemlig 31. august.

Tirsdag kveld bekrefter Det hvite hus rapportene.

– Under et møte med G7 -lederne i formiddag forklarte presidenten at vårt oppdrag i Kabul vil avsluttes så snart vi har nådd målene våre i landet. Han bekreftet at vi nå er i rute til å fullføre evakueringen innen 31. august, står det i en presseuttalelse fra Det hvite hus.

Videre står det at evakueringen avhenger av at Taliban gir tilgang til flyplassen i Kabul.

Det står imidlertid også at Biden har bedt forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet om at det opprettes «beredskapsplaner for å justere tidsfristen, dersom det blir nødvendig.»

Debattert

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid har tidligere varslet at de ønsker at all evakuering av utlendinger fra landet skal være over innen 31. august.

På grunn av den kaotiske situasjonen i Afghanistan og området rundt flyplassen i Kabul hvor titusenvis venter på å bli evakuert, har imidlertid flere flere tatt til orde for en utsettelse av fristen – også Norges utenriksminister.

– Vi må forlenge evakueringsfristen, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2 tirsdag morgen.

– En av våre store bekymringer er at flyplassen stenges. Den sivile delen er stengt nå, så er vi er helt avhengig av at den militære amerikanske driften opprettholdes for å kunne evakuere ut, fortsatte Søreide.

– Svaret er nei

Søndag sa Biden at han ikke utelukket en forlengelse, men at han håpte å holde seg til den opprinnelige fristen. Det fikk Taliban til å reagere.

– Hvis USA eller Storbritannia ønsker mer tid til å fortsette evakueringene - svaret er nei. Ellers får det konsekvenser, sa Talibans talsperson Suhail Shaheen til Sky News.

Søreide sier tirsdag at det er all grunn til å ta Talibans uttalelse på alvor, og at hun er svært bekymret for situasjonen, da det fortsatt er mange som må evakueres, og at det dermed kan bli vanskelig å få fraktet alle ut før fristen.

– Tidsvinduet er lite. Hvis man skal avslutte evakueringen 31. august går de siste flyene allerede før det. Det er fordi det militære personellet også skal evakueres, sier Søreide.