Premier League-klubbene vil ikke slippe spillere på landslagsoppdrag

Klubbene gikk enstemmig inn for ikke å slippe spillere til rødlistede land og går imot FIFA.

– Premier League-klubbene har i dag motvillig, men enstemmig bestemt seg for ikke å slippe spillere til landskamper i rødlistede land, heter det i en uttalelse fra Premier League.

– Klubbenes avgjørelse, som er sterkt støttet av Premier League, vil gjelde for nærmere 60 spillere fra 19 Premier League-klubber som skal reise til 26 rødlistede land under landslagsperioden i september, står det videre.

Den siste uken har det stormet rundt karantenereglene for Premier League-spillerne. Skal en spiller til et rødlistet land, må de ti dager i karantene når de kommer tilbake til Storbritannia.

I tidligere landslagspauser under pandemien har Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) gitt rom for at klubbene kunne nekte spillere å dra på landslagssamling dersom de måtte i karantene etter hjemreisen.

Det unntaket ble opphevet foran den kommende landslagspausen.

– Dette følger FIFAs nåværende posisjon om ikke å forlenge det midlertidige unntaket for spillerne som må i karantene når de reiser tilbake fra landslagsoppdrag, står det i uttalelsen.

For eksempel har spillere som skulle reise til Sør-Amerika vært i en utsatt posisjon. Tidligere denne uken ble det meldt at Liverpool ville nekte Alisson Becker, Roberto Firmino og Fabinho å dra, ettersom Brasil skulle spille i rødlistede land. De ville heller ikke slippe Mohamed Salah til Egypt, som også er på rødlisten.

Premier League skriver at de har forsøkt å komme frem til en løsning med Det engelske fotballforbundet og myndighetene. Men på grunn av bekymringer knyttet til reisende fra rødlistede land, har klubbene ikke fått unntak.

Spillere i karantene har stått i fare for å miste to runder i Premier League, samt én kamp i en europeisk cup og den tredje runden av ligacupen.