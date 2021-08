Charlie Watts døde bare uker etter at han måtte trekke seg fra Rolling Stones' USA-turné, som følge av en hjerteoperasjon.

– Det er med uendelig sorg at vi må meddele at vår kjære Charlie Watts er død, står det i en uttalelse fra trommisens agent Bernard Doherty.

– Han sovnet stille inn på et sykehus i London tidligere i dag, omgitt av familien.

Videre står det at Watts var en «elsket ektemann, far og bestefar», og «en av de beste trommisene i sin generasjon».

Watts spilte i det legendariske, britiske rockebandet Rolling Stones helt siden bandet ble opprettet i 1962, da sammen med Mick Jagger, Keith Richards og Brian Jones.

Hjerteoperasjon

Det er foreløpig uvisst hva slags hjerteproblemer som krevde at Watts måtte opereres.

En talsperson sa i ettertid at operasjonen var vellykket, men at trommisen trengte hvile.

– Selvsagt jævla vemodig

Musikkjournalist Egon Holstad kjenner godt til Rolling Stones' musikk, og skriver i en tekstmelding til TV 2 at han snarere vil hylle Watts og bandet, enn å sørge over at trommisen har gått bort.

VEMODIG: Musikkjournalist Egon Holstad beskriver Watts som å være en legende. Foto: TV 2/Skjermdump

– Det er selvsagt jævla vemodig når legender av dette formatet logger av, men når du har bikket 80, og spilt i et av tidenes beste rock’n’roll-band i nesten 60 av dem, føler jeg mer for å applaudere enn å sørge, sier Holstad.

– Takk for rytmene, lurvelevenet, faenskapet og de uendelige mengdene med rock’n’roll, skriver musikkjournalisten videre.

– Han er Rolling Stones

Watts anses som å være en av de beste rocketrommisene noensinne.

Han er som medlem i Rolling Stones innskrevet i «The Rock and Roll Hall og Fame», og har selv også fått en plass i «Modern Drummer Hall of Fame».

Musikkmagasinet Billboard skriver at Watts blandet sjangrene jazz og rock, blues og R&B, og at «stilen hans var et perfekt supplement til Rolling Stones' romslige og villedende komplekse rytmemønstre», og at han i samspill med de andre bandmedlemmene« la et solid fundament som drev sangene fremover, både i studio og spesielt på scenen».

Gitarist Keith Richards har gjentatte ganger beskrevet Watts som å være «motorrommet» i Rolling Stones.

– Etter min mening, så er Charlie the Rolling Stones. Vi andre kan være så ville vi bare vil, men Charlie er alltid på riktig sted. Han holder ting på plass, sørger for at det har en fremdrift, sa gitaristen en gang til musikkmagasinet.

Avslappet

Bassist Wyman beskriver Watts som å ha hatt beina plantet på jorden, til tross for at bandet oppnådde stor suksess.

– Det kan virke som at å være «en Rolling Stone» har forbigått ham i stillhet. Han har aldri forsøkt å oppnå noen popstjerne-status. I et band med flere store personligheter så er han en ekte britisk eksentriker.

I boken «STP: A Journey Through America With the Rolling Stones» forteller også forfatteren Robert Greenfield at trommisen under et av bandets turneringsstopp ved Playboy Mansion var mer opptatt av å spille biljard, enn å flørte med kvinner.

Saken oppdateres!