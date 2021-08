Jon Henrik stevnet Erna Solberg som vitne – så dukket plutselig Fabian Stang opp i retten

Da redaktør og gründer Jon Henrik Larsen i Salangen-Nyheter møtte staten i retten ville han føre statsminister Erna Solberg som vitne, for sitt krav om å få beholde sin brukerstyrte personlige assistent.

Det fikk han ikke.

Men tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang har engasjert seg i saken, og han inntok vitneboksen med kraftig støtte til redaktøren, som er autist.

– Det er en sak som handler om verdighet. Det er et spørsmål om funksjonshemmede skal få muligheten å leve sine liv slik Stortinget har bestemt, sier Fabian Stang.

Jon Henrik Larsen er en helt spesiell redaktør i den norske mediefloraen. Gjennom en TV-serie har hele landet blitt kjent med den hyperlokale nettavisen som bringer små, pussige og positive nyheter, som for eksempel: «Handlevogn på avveie» og «Nå skal gravlunden rakes!»

Ingen nyhet er for liten til å bli slått stort opp i Salangen-Nyheter.

– Folk flirer når de ser saken, ikke av oss, men av at det går an å lage et mediebilde av sånne saker. Og jeg tror folk trenger det i den hverdagen vi har i dag, sier Larsen.

Salangen-Nyheter har blitt Facebook-kjendis

Men på grunn av sin diagnose er det mange ting Larsen trenger hjelp til. Å sette inn i oppvaskmaskinen, for eksempel. Og å håndtere regninger.

– Når det ligger en bunke med papirer på bordet så kobler jeg helt ut. Jeg klarer ikke håndtere det, innrømmer Larsen.

Etter tolv år med brukerstyrt personlig assistent fra kommunen, fikk Larsen avslag for to år siden. Nå sier kommunen at tildelingen var en saksbehandlingsfeil, og at han ikke har krav på et slikt tilbud.

Nå står avisen i fare. Ett av selskapene er allerede konkurs, og selskapet står uten ansatte. Men det mangler ikke på støtte fra leserne:

Nettfenomenet fra Salangen erobrer verden - på dari

– Det er alt fra biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme som har sagt at dette må du fortsette med. Jeg ber for deg Jon Henrik, sier han. Og ikke minst Fabian Stang som dukket opp i retten på mandag helt uventet og sa: Jeg vil vitne for deg.

Fabian Stang er opprørt over kommunens avslag.

– Veldig fleipete sagt så er det sånn at hvis Jon Henrik hadde tisset i buksa, da hadde han fått assistent. Men Jon Henriks utfordring er at han driter i regninger, men da får han ikke hjelp, konstaterer den tidligere Oslo-ordføreren.

Under rettsforhandlingene, som ble avsluttet tirsdag, fastholdt statens jurister at redaktør Larsen ikke har krav på brukerstyrt personlig assistent.

Et hovedpoeng retten skal ta stilling til er nettopp om det tilbudet Larsen nå har er forsvarlig, og etter statens syn er det forsvarlig, sier advokat hos regjeringsadvokatembetet, Kaija Bjelland.

Dom i saken ventes om en måned. Fabian Stang er overbevist om at Larsen vinner til slutt. I mellomtiden har han et råd til nasjonalforsamlingen.

– Når Stortinget vedtar bestemmelser som dette, må de være flinkere til å signalisere til byråkratiet at det er lov å bruke huet, sier Stang.