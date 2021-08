Avskrevet og latterliggjort. Nå herjer Real Madrids juvel som aldri før

Se Real Betis - Real Madrid på TV 2 Sport Premium og TV 2 play lørdag fra klokken 21:15.

– Jeg er veldig glad for at jeg har åpnet sesongen bra, men jeg må fortsette i samme spor. Jeg må jobbe videre med det taktiske og tekniske. Jeg håper å hjelpe laget videre, og bringe smil på leppene til Real Madrid-supporterne.

Det sa Vinicius Jr. etter den spinnville 3-3-kampen mot Levante forrige helg. Kantspilleren ble byttet inn etter en drøy time, og med sine to vakre scoringer sikret han ett poeng for hovedstadslaget i en tøff batalje i Valencia.

Brasilianeren har lenge blitt ansett som et av de største talentene i LaLiga. 21-åringen er lynhurtig, besitter gode dribleferdigheter og er et konstant uromoment for motstanderne. Han har tross sin unge alder allerede spilt 120 kamper for Real Madrid, og fikk sin debut for klubben som 18-åring.

Men Vinicius Jr. har hele veien hatt én stor svakhet i spillet sitt; han kommer til mange sjanser, men bommer stort sett på det meste. De siste tre sesongene har han scoret henholdsvis ett, tre og tre mål i LaLiga. Tall fra forrige sesong viser at han burde scoret dobbelt så mange mål ut fra skapte sjanser.

Det kan være i ferd med å endre seg nå. For på 55 minutter denne sesongen, har Real Madrids elektriske kantspiller notert seg for tre mål - ett mot Alavés og to mot Levante. Endelig er ting i ferd med å løsne for 21-åringen.

– Han er veldig god i én-mot-én-situasjoner. Når det gjelder å score mål, så fortalte jeg ham at det er sjelden man klarer det om man tar fem, seks berøringer før man skyter. For å score, trenger man en touch, maks to. Så er det viktig å være rundt boksen. Han er ung og kommer til å bli bedre, sa Real Madrid-trener Carlo Ancelotti om rådet han har gitt til sin unge juvel.

Vinicius Jr. kysser klubbemblemet etter scoring Foto: JOSE MIGUEL FERNANDEZ

Begynte å gråte

Det er ingen tvil om at de brente sjansene har påvirket brasilianeren, som ankom den spanske hovedstaden med en prislapp på 45 millioner euro i 2018. Han har tidvis blitt offer for mye kritikk i sosiale medier, og supporterne på Santiago Bernabéu har ved flere anledninger buet på unggutten.

Da han i 2-0-seieren mot Osasuna i 2019 dunket et langskudd i krysset, gikk han ned på kne og begynte å gråte mens lagkameratene kom strømmende til. Etter kampen åpnet han opp om det som hadde vært en tøff periode.

– Bernabéu-publikumet buet fordi jeg ikke gjorde ting rett, og det forstod jeg. Jeg gråt fordi jeg hadde en komplisert tid etter skaden min. Det tok meg lang tid å finne formen igjen, og jeg klarte ikke å score mål. Jeg var ikke glad, men takket være hardt arbeid klarte jeg å score igjen, sa Vinicius Jr.

Vinicius Jr. i tårer etter målet mot Osasuna i 2019 Foto: Bernat Armangue

Det skal hvert fall ikke stå på hardt arbeid framover, for brasilianeren jobber utrettelig hver eneste dag for å forbedre det aspektet av spillet sitt. Carlo Ancelotti har troa på unggutten, og venter seg store bidrag av ham framover:

– Han har scoret tre mål på to kamper, så han blir en viktig spiller. Jeg tenker ikke så mye på hvem som starter, for jeg har en veldig, veldig bra tropp. Problemet hadde vært om han ikke hadde scoret, men det gjør han nå.

Elsk-hat-forhold

President i den norske supporterklubben til Real Madrid, Ruben Skjerping, har fulgt Vinicius Jr. tettere enn de aller fleste. Han forteller til TV 2 at "Los Blancos"-supporterne har et elsk-hat-forhold til den unge spilleren.

– Vi lar oss rive med når han har gode perioder, og river oss i håret i de dårlige øyeblikkene. Det er ekstra frustrerende når det går dårlig, for vi alle ser hvor god han kan være på sitt beste, sier Skjerping, før han fortsetter:

– Det er mange som glemmer at han bare er 21 år. Vi lar oss blende av Mbappé og Haaland, men de er snarere unntaket enn regelen. Mange unge spillere pleier å ikke være notoriske målscorer så tidlig. Hvis han kan omsette alle sjansene til sluttprodukt, er det lite som kan stoppe ham.

Han har troa på at Ancelotti kan få det beste ut av kantspilleren.

– Jeg håper han kan få et løft av Ancelotti. Real Madrid har scoret syv mål på to kamper, så bare det at de spiller mer underholdende og mindre kontrollert, burde gagne alle spillerne til Real Madrid, sier Skjerping.