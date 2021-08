Med pandemi og restriksjoner på utenlandsreiser har interessen for å bruke ferie og fritid i eget land økt kraftig. Det samme har interessen for bobiler og campingliv – og nå kommer endelig den første skikkelige el-bobilen.

På Caravanmessen 2021 på Lillestrøm i midten av september skal Raido Campers presentere sin nye Raido eStorm, som er en helelektrisk bobil laget for nordiske forhold og helårscamping.

– Bilene er testet og utviklet under tøffe vinterforhold i Nord-Norge, og egner seg like godt vinter som sommer, med blant annet 32 millimeter isolering og en 2 kW dieselvarmer, forteller Bjørn-Terje Tennås i Raido Campers, til Broom.

Han er godt fornøyd med at de er først ute med å ha klar en hundre prosent elektrisk bobil på markedet.

Først i verden

– Ja, dette er ikke bare et konsept eller en idé. Mens andre bobilprodusenter er på konseptstadiet, har vi allerede startet serieproduksjon av en helelektrisk bobil med null utslipp. Så langt vi har klart å finne ut, er dette faktisk den første i verden i sitt slag, legger han til.

Chassiset Raido Campers har valgt å satse på er godt utprøvd, kjent som Citroën Jumpy eller Peugeot Expert.

Raido står også bak denne, Raido Caravan som er kompakt og lett, og kan trekkes av selv små elbiler med hengerfeste.

Kompakt

– Dette gir oss en god kombinasjon av kraft og rekkevidde. Den har en rekkevidde på opptil 330 kilometer etter den nye WLTP-normen, beregnet med halv nyttelast, som tilsvarer 500 kilo. Dermed blir dette en miljøvennlig bobil som også passer godt til lengre turer. Batteriet på 75 kWt kan lades til 80 prosent på 45 minutter under gode forhold, sier Tennås.

Den nye el-bobilen faller dessuten fint inn i Raido Campers oppskrift, som handler om kompakte kjøretøy og campingvogner som passer spesielt til det som gjerne kalles aktiv fritid.

Bildet er fra flerbruksbobilen Raido Frost, men materialvalg og løsninger vil nok være mye det samme for eStorm. Takhøyden vil være bedre, og det samme gjelder plassforholdene Foto: Raido Campers

Seng – eller sofa

– Vi har alltid vært opptatt av miljøvennlig og bærekraftig produksjon, og vil at produktene våre også skal stemme med denne filosofien. Derfor er innredningen laget av arktisk bjørk, og vi planter et tre for hvert produkt vi lager, for å gi noe tilbake, understreker Tennås.

Citroën Jumpy og Raido Campers har tydelig merking på bakluken. Foto: Raido Campers

Innvendig i den nye el-bobilen er materialvalg og finish gjenkjennelig fra den første kompakte bobilen og den lille campingvognen Raido står bak. Den største forskjellen er at takhøyden er litt bedre, og det er litt mer oppbevaringsplass.

– Sengen kan enkelt omgjøres til en komfortabel sofa, og med oppfellbart bord på frontveggen blir det et greit oppholdsrom i bilen, legger Tennås til.

Flerbruksbobil

– Mye handler om compact living, som har vært en trend ute i Europa en tid allerede. Vi snakker om kompakte og lette løsninger, både av bobiler og campingvogner, og ser for oss en aktiv kundegruppe i aldersspennet 18 – 60 år, med interesser som dekker alt fra snøscooter og toppturer – til surfing og kiting. Og mye annet, sier han videre.

Raido Campers drives av Bjørn-Terje Tennås, Eva Hansen og Harald Stenberg Hansen.

Firmaet er for tiden eneste norske campingvognprodusent, og leverer også kompakte bobilløsninger bygget på populære varebilmodeller.

Fra før har firmaet flerbruksbobilen Raido Frost på programmet.

Den er i utgangspunktet en Citroën Berlingo/Peugeot Partner med innredning som enkelt kan tas ut, slik at bilen også kan brukes som ren varebil.

